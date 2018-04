México necesita instituciones no caudillismos, afirma CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial aludió dos veces al candidato presidencial de Morena, PT y PES; México no puede volver al pasado con un modelo proteccionista, afirma

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que México no se modernizará con caudillismos sino con instituciones.

“No podemos tener un México moderno sólo con caudillismo, tenemos que tener un México de instituciones para garantizar una convivencia pacífica y democrática en orden”

En el marco de las audiencias públicas en el Senado para analizar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el líder empresarial parece que envió un mensaje con dedicatoria sin mencionar al destinatario: Andrés Manuel López Obrador.

Propuestas cerradas

Además, ayer en la presentación de “México mejor futuro, agenda pública del sector privado”, Juan Pablo Castañón afirmó que el país no puede retroceder.

“México no puede volver al pasado y los modelos de economía cerrada y dirigida por el gobierno no pueden reeditarse en el siglo XXI, no funcionaron en el pasado”, dijo y agregó que al sector empresarial le preocupan pronunciamientos que van en contra de la libertad económica, de emprender, de mercado y de apertura.

“Propuestas a favor de un modelo de sustitución de importaciones o autosuficiencia alimentaria hablan de una visión proteccionista y cerrada de una economía de los años 70 y 80 con la que no coincidimos y que en la historia nos trajo inflación, pérdida de empleos y falta de crecimiento y oportunidades para las personas”, añadió.

Sin mencionarlo directamente, Juan Pablo Castañón se refirió al candidato a la presidencia de Morena, PT y PES, quien ha dicho que, de ganar, en su gobierno México tendrá una producción alimentaria autosuficiente.

En ese sentido, dijo, Castañón, los empresarios están convencidos de que el país debe, “ver el futuro reafirmando su condición de apertura y de intercambio con el mundo, frente a las tendencias proteccionistas que surgen en el mundo, México debe reafirmar su apuesta por la apertura y la libertad”.

