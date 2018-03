México tiene candidatos buenos y otros no tanto, afirma Trump

El presidente de EU opinó que México tiene candidatos muy buena gente y otros que quizá no lo son; en cualquier caso, lidiaremos con ello, advirtió

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ha escuchado para las elecciones presidenciales en México que hay candidatos muy buenos y otros que no lo son tanto pero de cualquier forma lidiarán con quien gane.

“Tienen unas elecciones pronto. Creo que tienen algunos candidatos que son muy buena gente, y tienen algunos que, quizá, no son tan buenos. En cualquier caso, lidiaremos con ello” sea quien sea el vencedor, afirmó Trump tras acudir a la frontera a revisar prototipos del muro fronterizo que impulsa.

Trump señaló que la cooperación con México es crucial para la seguridad de la frontera a fin de detener el flujo ilegal de armas, drogas, personas y dinero.

Asimismo resaltó que lleva una gran relación con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a quien calificó como “un hombre maravilloso un tipo estupendo”.

“Estamos tratando de arreglar las cosas, veremos si ocurre o no. No sé si va a ocurrir. Es un gran negociador, ama al pueblo de México y está trabajando muy duro. Veremos qué pasa, obviamente tenemos algunos desacuerdos antes de llegar a ese punto. El próximo mes verán si eso ocurre con este gobierno, me refiero a su gobierno”, refirió el mandatario estadounidense.

El pasado 11 de marzo, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, aseguró que en la llamada que el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo con su homólogo de EU, Donald Trump, reiteró con firmeza que México nunca pagará por un muro en la frontera.

Lo anterior, luego de que en un acto en Pennsylvania, el presidente Trump, declarara que rechazó una supuesta exigencia del mandatario mexicano para que dijera que México no tendría que pagar por el muro que él quiere construir en la frontera sur de su país.

