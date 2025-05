Líder rudo del 132 entra a Televisa, pero a chambear

De ser vocero del #YoSoy132, movimiento que se manifestaba contra Televisa, Antonio Attolini ahora participará en una serie de cinco programas de esa televisora.

El programa llamado Sin Filtro iniciará transmisiones el próximo domingo a través de Foro TV.

“Porque el discurso político también es acción política, y en un país que está hundido en el drenaje, es hora de que alguien se atreva a decir, ‘el emperador está desnudo’”, indica Attolini en el promocional del programa.

En entrevista con La Razón, el estudiante del ITAM recalcó que sigue en contra de la televisora y exhortó a todos los del #Yosoy132 a sintonizar el programa el domingo a las 11 de la noche “para que vean que voy a decir las cosas de la misma manera que las decía afuera, sólo que ahora viendo a una cámara que le va poder llegar a más personas de la república mexicana”.

Attolini aseguró que aceptó la invitación de Genaro Lozano, conductor titular de la emisión, bajo la condición de tener total libertad de expresar sus opiniones.

“El día que se me diga apégate a la línea editorial, el día que se me exija mentir, el día que se me diga dí una verdad a medias, ese día agarro mis cositas”, dijo.

Al preguntarle por qué aceptar un programa en Televisa y no en otros medios como Canal 11 o el Canal 22, Attolini contestó: “Porque nadie me lo ofreció, nadie me ofreció un espacio así.

“Nosotros podemos competir con el espacio de Ciro Gómez Leyva y Joaquín López-Dóriga. Ellos diciendo sus verdades a medias y nosotros con la misma cámara diciendo: perdón leales lectores, nos engañaron con la encuesta. Me va a enfocarán a mí diciendo: no presentaron la metodología, no fueron transparentes, ni presentaron una información que decía que Peña Nieto no era inalcanzable. Ahora no voy a dar una entrevista, yo soy el que va a poner la agenda”.

Dijo que todavía no sabe bajo qué condiciones laborales colaborará con la empresa, por lo que desconoce en qué forma será su contrato y el salario que percibirá.