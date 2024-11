'La elección de jueces en 2025 es irreductible', pese a la decisión de la SCJN: Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, aseguró que resuelva lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este martes, ante la discusión de invalidar la reforma al Poder Judicial, para la Cuarta Transformación es “irreductible” que en 2025 haya elección de jueces, magistrados y ministros.

El senador morenista aseguró que ninguno de los ministros, de lo que definió como del bloque encabezado por Norma Piña, presidenta de la Corte, tiene facultades “para decidir qué artículo de la Constitución les gusta y qué artículo de la Constitución no les gusta. Es el colmo de la arrogancia, de la soberbia y de la irresponsabilidad”.

“Para nosotros es irreductible nuestra posición, no nos vamos a echar atrás, se va a elegir a las personas juzgadoras, es irreductible, es un mandato popular. Pero, para nosotros permitir que ocho personas estuviesen por encima del soberano, que es el pueblo, y de los poderes de la República, es condenar a la patria a ninguna posibilidad de transformación”, aseguró el presidente del Senado.

Afirmó que pase lo que pase este martes “ni especular, que pase lo que quiera. Nosotros no nos moveremos un milímetro de la elección de personas juzgadoras, este país ya abrió camino”.

Por ello, es insustancial presentar la solicitud de sobreseimiento. No estamos frente a una discusión jurídica, sino frente a una decisión política de un puñado de integrantes de la @SCJN que se niegan a respetar la Constitución. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) November 4, 2024

Además, cuestionó: “¿De qué servirían las elecciones?, si ocho tipos van a decidir lo que se puede y lo que no se puede hacer, eso no es aceptable de ninguna manera, porque además no está en el marco constitucional”.

Este martes, la SCJN, en una sesión pública del pleno, discutirá el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Dicho proyecto se ocupará de analizar la procedencia y, en su caso, la constitucionalidad y la convencionalidad de la reforma en materia judicial concretados en la carta magna.

Este proyecto plantea suprimir la elección de jueces y magistrados locales y federales, sin embargo, respeta el voto popular para elegir ministros y magistrados del Tribunal Electoral; además, plantea la eliminación de la figura de jueces sin rostro.

El presidente del Senado invitó: “todos los juristas de la humanidad, no solo del país, a que me digan donde dice nuestra Constitución que el Poder Judicial tiene atribuciones para quitar artículos de la Constitución, eso solo lo puede hacer el Legislativo. No tiene ninguna atribución de legislador el Poder Judicial, ninguna es ninguna”.

Fernández Noroña, arremetió contra los ocho ministros que renunciaron a su encargo y declinaron no participar en el proceso electoral: “Ya quisiera cualquier trabajador o trabajadora renunciar con un año de anticipación, y que le dijeran: y además te vas forrado, échele ganas. Quién fuera ministro o ministra de la Corte. ¡Uy me equivoque de profesión!”, dijo.

Aseguró que las y los togados “son simpáticos, renuncian porque eso dice la Constitución, porque eso favorece a sus intereses económicos de separo, y eso no lo pretenden quitar del marco constitucional, ese artículo si les reencanta. Pero, que se elija a los jueces y magistrados, juezas y magistradas, eso no les gusta, y pretende quitarlo.

