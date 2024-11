No conocen lo que ha hecho México, responde Sheinbaum a Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que hay quienes desconocen las acciones que México ha emprendido para disminuir la migración, luego de que el candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, amagó con imponer aranceles del 25 por ciento al país si éste no detiene dicho fenómeno de movilidad humana.

“Va a haber buena relación. Yo creo que es importante porque a veces no se tiene la suficiente información él y otros, de cualquiera, del partido demócrata o republicano, del esfuerzo que ha hecho México para disminuir la migración o la presencia de migrantes en la frontera a través de un mecanismo muy importante de distintas áreas del gobierno que se siguen reuniendo”, dijo en conferencia de prensa

La mandataria aseguró que habrá una relación buena, pero será necesario que en cuanto se formalice quién ganó la elección estadounidense, que se lleva a cabo hoy, haya reuniones para exponer lo que ha hecho México.

Destacó que diciembre de 2023 a octubre de este año, bajó en 75 por ciento la llegada de migrantes a la frontera norte, a lo cual se sumaron labores para atender los cruces en el sur para permitir el retorno humanitario e incluso otorgar empleos.

“Es muy importante esta información para que se conozca lo que ha hecho México y además pues este diálogo de alto nivel que se tiene que seguir desarrollando una vez que las organizaciones electorales determinen quién es el triunfador o triunfadora en la elección de Estados Unidos. No, no quiero, no estoy calificando particularmente al presidente Trump, ni mucho menos, estoy diciendo que es muy importante que en el momento en que se determine quién es el ganador o ganadora, en ese momento tiene que haber reuniones”, dijo.

También recordó que las acciones también atienden la criminalidad, por medio de detenciones y operativos para frenar la llegada de fentanilo a Estados Unidos.

“Recientemente hubo una detención muy importante, que es una detención internacional incluso, de una persona de otra nacionalidad que fue detenido que era parte del trabajo con Interpol y también en términos de la migración, entonces no califico ni a uno ni a otro, ni a uno ni a otra candidata, a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, sino que estoy convencida que va a haber buena relación y que tiene que haber este proceso de información de inicio y de colaboración y coordinación”, insistió.

