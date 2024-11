Claudia Sheinbaum : Enmienda es para combatir la corrupción

Antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se adentrara en el debate sobre invalidar o no la reforma judicial, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que la elección de jueces, ministros y magistrados es para combatir la corrupción dentro del Poder Judicial.

Cuestionó a los integrantes del alto tribunal si están conscientes de la decisión que ayer tomarían, pues insistió en que son ellos, particularmente la presidenta de la SCJN, Norma Piña, quienes ponen en tela de juicio la enmienda constitucional.

“Esto es contra la corrupción. Que no se nos olvide. La reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada; sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación… ¿Por qué no le preguntan a los ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión?”, planteó.

TE RECOMENDAMOS: Compartió un comunicado JUFED afirma que acudirá ante CIDH para defender la independencia judicial

La reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada; sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



En su conferencia en Palacio Nacional, exhibió un estudio hecho por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), titulado “El poder familiar de la Federación”, donde se exponen casos de tribunales y circuitos cuyos integrantes pertenecen a un mismo núcleo familiar.

“En la lista del estado de Jalisco aparece el caso de tres hijos de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal. Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen 36 hijos trabajando en el Poder Judicial”, destacó.

Asímismo, también cuestionó cómo es que uno de los titulares de la organización MCCI, Claudio X. González, se pronuncia en favor de la Corte y contra la reforma judicial.

“Ahora defienden la carrera judicial, como si cualquier persona que viniera sin nombre, sin apellido, sin vínculos, sin palancas, pudiera entrar al Poder Judicial y llegar a ser juez. No. Se los dividen entre los ministros y ministras, los espacios en la Corte.

“Entonces, ¿por qué se cambió la Constitución?, ¿por qué el pueblo de México está a favor de este cambio constitucional? Porque no queremos que haya corrupción, que haya privilegio; porque estamos en un proceso de transformación del país que decidió el pueblo de México”, insistió.

La mandataria pidió a Claudio X. González explicar cómo es que después de los señalamientos de MCCI, saldría a marchar horas más tarde por la Corte.

Nuevamente acusó a los ocho ministros que se oponen al plan judicial de querer ir contra la voluntad de 36 millones de personas que votaron a favor de su movimiento y por el plan C, así como en contra del Congreso de la Unión, que aprobó la reforma para llevar a jueces, ministros y magistrados a las urnas.

“Lo que está haciendo la Presidenta hoy es decirle al pueblo de México que su voluntad la cumplió el Constituyente. Y quien está poniendo en tela de juicio esa decisión es la Corte… El día de hoy, esa decisión recae en la Corte, no en una minoría que quiere mantener sus privilegios”, dijo Claudia Sheinbaum.