Alejandro Moreno responde a Fernández Noroña que su proceso de desafuero está concluido.

Ante el amago de que Morena reactivará el proceso de desafuero en su contra, Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que los morenistas “andan muy despistados” porque se trata de un caso cerrado.

En conferencia de prensa, “Alito” aseguró que el proceso en su contra sólo demostrará que los morenistas son unos fascistas y autoritarios que se dedican a perseguir a los opositores, así como pretender instaurar una dictadura en nuestro país.

“Y andan tan despistados, porque andan muy despistados, que dicen que anda el tema en la Cámara de Diputados, cuando es un hecho notoriamente concluido por la Cámara de Diputados, pero como no conocen, no se preparan, no ven, pues no tienen los datos correctos”, explicó.

Participo en el Foro Nacional de Diálogo y Reflexión, organizado por la Comisión Nacional de Fortalecimiento Partidario y Cohesión de la Militancia.



Estos espacios son fundamentales para que el PRI evolucione y se adapte a los retos actuales, fortaleciéndonos con las ideas y… pic.twitter.com/AfaRIXQFyx — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 7, 2024

Dijo que “no me preocupa absolutamente en nada, porque he actuado apegado a la ley. Felizmente voy a esperar que presenten el desafuero y los voy a enfrentar con la Constitución y la ley, y los voy a exhibir no sólo aquí, en el mundo, que son unos fascistas, unos autoritarios y que quieren acabar con el régimen democrático en México. Ahí confirmarían que lo que quieren es una dictadura”.

El senador priista dejó en claro que “si defender la democracia, si defender las instituciones, si defender los derechos de las y los mexicanos hace que estos quieran presentar un desafuero, que lo hagan”.

Insistió en que feliz iría a la sede de los diputados “a decirles lo que les debemos decir todos los días: Ni nos asustan, no nos echan para atrás y vamos a defender el régimen democrático de nuestro país”.

Este jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se integra la Sección Instructora en la Cámara de Diputados, que preside Hugo Eric Flores Cervantes, diputado de Morena, quien declaró que se centrará en la revisión de ocho casos, entre ellos, el desafuero de “Alito” Moreno y los juicios políticos en contra Alejandro Gertz, fiscal general; de Arturo Zaldívar, ministro en retiro de la Corte y de Lorenzo Córdova, expresidente del INE.

Declaró que es una gente firme, con determinación, con voluntad inquebrantable. “No es fácil ser opositor cuando hay un gobierno autoritario persecutor de quien no piensa igual que ellos”, añadió.

Recordó que en los últimos cinco años ha vivido una persecución política, calumnia y difamación, “¿y qué es lo que me da mayor interés, mayor fortaleza, mayor ánimo para echarme más adelante todavía y seguir luchando por nuestro país? Me da más ánimo que todos, los señalamientos de injurias, de calumnias, de denuncias y de mentiras, absolutamente todos, se los gané en los tribunales”.

Más adelante, Moreno anticipó que su bancada votará en contra del proyecto para desaparecer los organismos autónomos, cuya discusión se realizará la próxima semana en la Cámara de Diputados.

“Está claro que nosotros vamos a votar en contra de esa locura de desaparecer los órganos constitucionales autónomos, y claro que vamos a levantar la voz, porque eso vulnera no sólo el Estado de derecho en nuestro país, violar derechos, viola posiciones adquiridas para bien en temas de rehabilitación, autonomía, de transparencia”, finalizó.

