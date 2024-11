Fernández Noroña niega fractura en Morena por elección de titular en la CNDH

El senador Fernández Noroña aseguró que en morena no habrá fractura por elección de titular en la CNDH.

'No tendremos ni una grieta', dijo

Tras informar que la semana próxima el pleno del Senado resolverá la elección de la presidenta de la CNDH, Gerardo Fernández Noroña rechazó categórico que la decisión de apoyar la reelección de Rosario Piedra o impulsar a otra candidata, vaya a provocar una fractura al interior de Morena.

“No creo que haya ningún problema para que logremos los dos tercios en torno a la persona que determinemos apoyar para la presidencia de la Comisión Nacional. Yo no veo ninguna posibilidad de fractura. Ninguna es ninguna”, afirmó en entrevista al concluir la sesión vespertina.

Fernández Noroña asegura que Morena es plural y que elegirán el perfil que encabezará la CNDH

Consideró que Morena es un grupo muy plural, libre, que ejerce sus visiones, críticas, con toda naturalidad; “pero no tenemos ninguna división”, reiteró, tras subrayar que esto se verá en la votación de la elección de la presidenta de la CNDH para el periodo 2024-2029.

La próxima semana erigirán a la titular de la CNDH.

“Vamos a ir como lo que somos, un solo movimiento, una vez que discutamos y decidamos qué perfil nos parece el adecuado para encabezar el próximo periodo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no tendremos ni una grieta”, estableció.

Respecto a las acciones que promoverá el PAN ante organismos internacionales para contrarrestar la reforma judicial tras la decisión de la Corte, Fernández Noroña dijo que “pueden ir donde quieran”, incluso a la Organización de Estados Americanos (OEA), “a la corte celestial, si tienen allá altas influencias”.

“Que vayan a donde quieran. Ayer fueron derrotados, fueron derrotados con sus reglas, con su integración, en el último reducto de conservadurismo; y fueron derrotados por su facciosidad, porque llevaron las cosas demasiado lejos”, señaló.

Sobre las versiones de que el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán fue “doblado” por el Gobierno con supuestas investigaciones en su contra por delitos relacionados con acoso sexual radicados en la Fiscalía de Justicia de la CDMX, el morenista dijo que eso no es cierto.

“A ver, o sea, Pérez Dayán actuó con una valentía, con una entereza admirable. Ese hombre no está de acuerdo con los cambios que hicimos a la Constitución. Y les dijo, ahí está el discurso, hombre, les dijo: ‘No tenemos atribuciones’. No las tienen; yo vuelvo a retar al Poder Judicial, a los juristas de la humanidad, como ya lo dije, que me digan dónde dice que pueden cambiar la Constitución”, puntualizó.

FBPT