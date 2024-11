Huacho revisa finanzas

Y nos cuentan que las finanzas públicas en Yucatán si bien están en orden, sí tienen un tanto preocupado al gobernador Joaquín Díaz Mena, quien ayer dio a conocer un déficit de más de 800 millones de pesos. No obstante el problema, nos comentan, el mandatario, emanado de Morena, se mostró tranquilo y optó por no hacer uso de rudeza ni cuestionamientos innecesarios a la administración anterior. Lo que sí dejó claro, nos dicen, es que en caso de que hubiera inconsistencias en las cuentas públicas sí va a proceder. “Que las y los yucatecos tengan la certeza de que no venimos encabezando una cacería de brujas, pero si encontramos irregularidades, por supuesto que tenemos que tomar las medidas necesarias”, ha señalado Huacho, quien ya inició acercamientos con dependencias federales para gestionar recursos adicionales. Ahí el dato.

