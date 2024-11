Piden relación de cooperación con EU

Luego del triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC) aseguraron que México deberá retomar una relación de respeto, inteligente, de cooperación mutua, a través del diálogo, sin “gritos ni sombrerazos”, mientras Morena advirtió que no permitirá no admitirá “ni arrogancias, ni actitudes hostiles, menos amenazas”.

Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del tricolor, opinó que en la nueva relación con EU, nuestro país debe estar preparado para una relación de dos nuevos gobiernos, y esto conlleva a ser estratégicos y no actuar con ocurrencias.

“La relación debe ser inteligente, estratégica, basado primero a convocar al acuerdo, al diálogo, igual a la unidad nacional, porque vamos a una revisión de un tratado comercial que fortalece y ha sido negocio para nuestro país generar oportunidades, empleo, certeza y certidumbre.

Gráfico

“Entonces no puede haber ocurrencias, no puede haber ideologías, aquí no es a gritos y a sombrerazos, aquí es con inteligencia, con estrategia, con un orden claro de qué es lo que fortalece económicamente a México y de defender a nuestro país. Y para enfrentar y llevar una relación firme, de respeto, mesurada, debe caber primero la unidad al interior de nuestro país”, afirmó en entrevista.

Luis Donaldo Colosio Riojas, senador del partido naranja, aseguró a La Razón, que los amagos de Trump de aplicar aranceles a México por no actuar para detener la migración y el tráfico de drogas, es más bloff que posibilidad, gracias a la protección que dan los tratados internacionales.

“Es un hecho y es un elemento que debemos de considerar, que no va a quitar este señor el dedo del renglón en hacer que México sea más aliado de Estados Unidos que de cualquier otra economía, por la necesidad que ya tiene EU de México. Ya nos convertimos en su principal socio comercial desde hace muchos años, ya desplazamos a Canadá del segundo lugar”, refirió.

El también senador y líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, se pronunció por canalizar el fuerte liderazgo de Donald Trump, de forma adecuada, para que se tomen acciones concretas y puntuales, para reactivar la economía de ambas naciones, combatir la violencia y la inseguridad.

“Lo que se requiere no es sumisión, no son acciones aisladas o unilaterales, es coordinación, una coordinación efectiva, que sí dé resultados y ya le ponga un alto a los grupos delictivos que controlan casi la mitad del país. Aprovechamos la buena voluntad que parece tener el presidente electo, Donald Trump, de entrarle al toro por los cuernos con el crimen organizado en México en un acuerdo coordinado, basado en nuestros acuerdos internacionales y con el respeto a derechos humanos”, agregó.

El coordinador guinda en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, refirió que luego del triunfo electoral de Trump, la política exterior mexicana yace en la cooperación entre países, sin embargo, dejó claro que México es una nación soberana y, por lo tanto, “no admitimos ni arrogancias, ni actitudes hostiles, ni mucho menos amenazas”.

Expresó que la mandataria está actuando de manera eficaz y correcta en materia migratoria; en lo referente al narcotráfico y el crimen organizado, “creo que en el rediseño que ha realizado la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, va por el camino correcto, y nosotros la vamos a respaldar, la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados”.