Romero ofrece abrir el partido a la ciudadanía

Jorge Romero, candidato a la dirigencia del PAN, destacó que, de llegar al cargo, a más tardar en marzo del 2025 comenzará la preselección de candidaturas a puestos de elección popular, en un proceso abierto para que la ciudadanía participe en las designaciones, con el fin de abrir al partido y buscar una democracia interna real.

“Regresar a lo que era algo muy esencial en el PAN en su democracia interna, ya no abusar de la designación de las candidaturas. Que las candidaturas ni siquiera las decida la militancia, sino incluso la ciudadanía de todo el país. Entonces, nos obliga a buscar a la gente y darle la mano, y seguir creciendo; yo estoy pensando en preelegir candidaturas en marzo de 2025”, explicó.

Expuso a La Razón que no se tienen que esperar a marzo del 2027 para llevar a cabo este proceso, ya que “no tendríamos” nada que hacer, en caso de comenzar en esas fechas. Así, el partido comenzaría una nueva etapa mientras Morena “sigue en su infinita arrogancia”.

Dijo que, de llegar a la dirigencia, abrirá la puerta a panistas reconocidos que se fueron hace años, como Vicente Fox y Felipe Calderón, ya que el PAN no está “para hacerse fuchi”, pues se necesita toda la fuerza de su militancia para luchar contra el partido guinda.

“Yo voy a ser factor de unidad, no me vas a ver peleándome con panistas nunca, me vas a ver peleándome con los de enfrente, pues yo lo que quiero es unir ”, indicó.

Sobre la coalición legislativa con el resto de partidos de la oposición, mencionó que “los que no son Morena” deben hacer un bloque contra el partido guinda, pero aclaró que la alianza electoral es un tema diferente, y por eso previó un debate interno, ya que hay voces a favor y en contra. Y en su caso, dijo, respetará lo que digan los estados y los municipios. “Pero de cualquier manera, yo digo que nos viene muy bien apostar por nosotros mismos”, apuntó.

Señaló que el reto que se viene es seguir alzando la voz y ser una oposición más táctica y no sólo reaccionar a todo y ser una oposición de redes, pues se busca quitar la mayoría a Morena a partir del 2027.

“Llevamos 90 días recorriendo el país y la verdad nos sentimos contentos, recopilando todas las inquietudes de los panistas. Hay muchas cosas que tenemos que reparar, pero recorro el país para levantar los ánimos de los panistas y de todos los que somos 46 por ciento que no votamos por aquellos. No compramos el cuento de que todo está maravilloso”, dijo.