Albergues, sin lugar para más éxodos

Los albergues en la Ciudad de México se encuentran llenos de cara a la temporada invernal; sin embargo, ante el posible arribo de la caravana migrante que avanza desde el sur del país, los responsables de los mismos aseguran que harán lo posible por atender a las personas pese a estar rebasados en capacidad.

Beatriz Fuentes, directora del albergue Casa Fuentes, en la alcaldía Álvaro Obregón, aseguró que en el inmueble en donde recibe personas tiene espacio para 30, pero al momento ya cuenta con 65.

“Ahorita tenemos 65 personas y caben 30, pero ya tengo menos, ya que tenía 98 personas hasta hace una semana; no hay cupo para más personas. Estamos temblando ante la posibilidad de que lleguen más inmigrantes de las caravanas”, dijo.

La también activista señaló que los migrantes comenzaron a movilizarse desde hace dos semanas hacia el norte del país, ante el inminente triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, por el temor del cierre de fronteras y suspensión de beneficios; además, en la Ciudad de México también hubo una rotación de personas con el mismo objetivo de llegar al norte.

Mencionó que en sus entrevistas, los migrantes le han dicho que son personas que se adelantaron de las caravanas migrantes que salieron el fin de semana pasado de Chiapas, pues buscan avanzar lo más rápido posible hasta el norte del país.

Por su parte, el investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), José María Ramos, explicó que se tiene que replantear un modelo migratorio ante la llegada de la nueva presidencia en el país vecino del norte, pues en caso contrario, México se verá en un grave problema por la masiva entrada de personas que buscan entrar a ese país.

Detalló que los grupos migrantes se tienen que adaptar a las nuevas reglas que impongan las autoridades EU, pues viene otra óptica y la llegada de personas persiste en territorio nacional.

El especialista señaló que se viene un problema migratorio complicado, aunque aclaró que los gobiernos demócratas también deportaron a miles de personas, por lo que espera que la nueva administración tenga una entrada a su país mucho más regulada, para que no llegue cualquier persona.

Por su parte, Gabriela Hernández, directora del albergue Tochan, en Álvaro Obregón, dijo que espera “en Dios que no lleguen” las caravanas a la capital, porque ningún albergue tiene la capacidad para atender a tantas personas, pues en su caso, de un cupo para 50 personas tiene 75, lo que significa que está rebasada, pero desde el 2021.

“Espero en Dios que no lleguen porque no tenemos capacidad para atenderlos y no estamos preparados, sin embargo, estamos trabajando para ver qué podemos hacer. Hemos tenido mucho movimiento, pero les decimos que no se aloquen y se vayan, y que esperen su cita de CBP”, señaló Gabriela Hernández.

Asimismo, indicó que, pese a que es necesario recibirlos con las mejores condiciones y con dignidad, es mejor hacerlo con un techo, seguridad y protección de los agentes migratorios. Por ello, aclaró que hará todo lo posible para abrir las puertas a los más que se puedan.

“En otros momentos de emergencia hemos atendido hasta 150, pero en estos momentos no tenemos recursos para ello; ahorita no hay economía para ello, no hay lugares desocupados, pero al menos una cobija sí hay”, explicó.

En ambos casos, señalaron que en la entrada de época de frío ya comienzan a presentarse casos de enfermedades respiratorias, por lo que piden a la sociedad apoyo de medicamentos, pues inicia la etapa más cruda del invierno y deben apoyar de cualquier manera para evitar que sufran aún más.