Expertos piden regular consultorios apócrifos

Luego de afirmar que 30 por ciento de consultorios o lugares para el cuidado de la salud no cuentan con lo mínimo indispensable para operar legalmente, representantes de la comunidad médica dijeron esperar que, en la nueva etapa de Gobierno, la Cofepris sea más ágil en sus trámites y se tenga mayor claridad en el momento de localizar médicos o lugares apócrifos.

“La gente tiende a confiar en que, quien dice ser médico, se comporta como tal y atiende en un consultorio, con un guardapolvo blanco, realmente es un profesional habilitado; el principal mal nombre y uso médico lo hacen personas que tratan padecimientos psiquiátricos, haciéndose pasar por terapeutas. La gente, en su desesperación, acude a ellos, pues prometen milagros, y ahí es donde la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) debería ponerse alerta”, consideró el psicólogo Jorge Rubio.

En México, las personas que ejercen como profesionistas sin tener un título profesional legalmente expedido pueden incurrir en sanciones; sin embargo, se calcula que rebasarían las cincuenta mil personas que dan tratamiento psicológico sin contar con una cédula, señaló el psicólogo de la Universidad Veracruzana.

Para la abogada Arely García, ejercer una profesión sin que se cuente con la cédula respectiva, constituye una usurpación y un delito.“La Dirección de Profesiones de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior reconoce que esta irregularidad se está viendo sobre todo en el área médica con los psicólogos, nutriólogos y áreas de la salud”, señaló.

Guadalupe Rodríguez, maestra en Psicología Infantil por el Instituto Miguel de Cervantes, consideró que en los últimos años han proliferado los servicios de mentoría y coaching, muchos de los cuales se pretenden hacer pasar por psicoterapias. Sin embargo, aclara que clínicamente “esto no es lo mismo, y la confusión puede afectar a los pacientes”.

Tras el reciente escándalo que provocó en la comunidad médica el caso de Marilyn Cote, Doctoralia afirmó que la confianza y seguridad de sus usuarios son su máxima prioridad. En respuesta a recientes menciones en medios y redes sociales, explicó que ella nunca estuvo registrada como psiquiatra en su sitio web, desmintiendo así la información difundida.

“El caso de Marilyn sólo es un punto en el iceberg, hay una ola de especialistas falsos que principalmente están en el área de la mente, se hacen llamar mentores, algunos usan incluso medicinas tradicionales que crean adicciones en los pacientes, lo ejercen sin regulación alguna con altos riesgos de tragedias, en otros casos juegan con la mente y la vulnerabilidad que enfrenta un paciente”, señaló Rodríguez.

Actualmente, el caso de Marilyn Cote está siendo revisado por la Cofepris, luego de que saliera a la luz que no cuenta con los permisos y las certificaciones para ejercer la psiquiatría, ni para recetar medicamentos de este ramo, aseguró el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes.

“Es lamentable que estos casos sean tan normales en la comunidad médica, ¿cuántas personas no se han quedado en la plancha, porque no los operó un médico? Ahora cada vez son más las personas que viven con sustancias para curar sus padecimientos de mente, pero ¿cuántos de ellos son atendidos realmente por un especialista con cédula, con grado y confiable? Es labor de la autoridad sanitaria revisar no sólo este caso, sino el de muchos otros lugares apócrifos”, señaló el médico psiquiatra Abraham Velázquez.