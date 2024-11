“México debe atender migración y seguridad”

Partidos de oposición aseguraron que, más allá de las amenazas estadounidenses de fijar aranceles o impuestos a México, las autoridades de nuestro país se deben poner a trabajar para enfrentar los problemas migratorios y de inseguridad que hay en el país, pues hay muchas entidades que se encuentran en alerta.

En entrevista con La Razón, la secretaria general de Acción Nacional, Noemí Luna Ayala, aseguró que México no está aislado del mundo, pero debe haber relaciones de respeto y cooperación, con respeto a la soberanía y las competencias de cada Estado.

“Eso implica la cooperación regional con Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y Canadá, para trazar un plan para hacerle frente, por ejemplo, al narcotráfico y la migración”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: 257 en Chihuahua y 74 en Oaxaca Ejército e INM rescatan a 331 personas en éxodo

La también diputada federal del PAN señaló que el combate a la inseguridad no se limita sólo a México, pues hay redes transnacionales de altos niveles que, al margen de las amenazas con los aranceles, es necesario enfrentar.

México debe atender el tema de migración y seguridad, no por EU, sino por la población, ya que muchos estados están ardiendo Noemí Luna, Secretaria general del PAN



“Me parece un absurdo que después de la propuesta del PAN sobre el narcoterrorismo y su tipificación, el partido en el Gobierno y el Congreso de la Unión, se nieguen a una cooperación, demostrando que lo que no protegen es la seguridad de los mexicanos”, dijo.

Indicó que la cooperación se debe dar en el margen del respeto a la soberanía y al Estado ajeno, pero sin un nivel de entreguismo. “México debe atender el tema de migración y seguridad, no por Estados Unidos, sino por la población, ya que muchos estados están ardiendo y no se atenta contra la soberanía. Sólo es en aras de salvaguardar al país”, consideró.

Respecto al tema, el diputado panista Raúl Torres Guerrero dijo que el presidente electo de EU, Donald Trump, hace las advertencias o posturas, debido a que México no ha logrado detener el problema de la inseguridad y la migración descontrolada que pasa por el país.

“México no debe pelear con Estados Unidos; al contrario, se debe afrontar cada uno de esos problemas, pues la frontera sur no debe ser un parque, pero tampoco un infierno para los migrantes, ya que los llegan a secuestrar, extorsionar y asesinar; además, no sabemos quién entra”, dijo.

Indicó que se debe recuperar el entendimiento con los agentes de la DEA en el tema de drogas, y colaborar en un bloque con Canadá y Estados Unidos para controlar la seguridad, y cuando realmente se tenga eso, entonces se puede negociar con el nuevo presidente.

“Primero, debemos entender que es nuestro principal socio comercial; compartimos la frontera más grande del mundo, pero lo más importante es entender que hay millones de mexicanos en Estados Unidos; es decir, la administración de Claudia Sheinbaum debería cambiar la visión que tenía López Obrador, pues sabe lo que significa la relación y abrir las puertas a la cooperación, ser consciente de lo que pide Estados Unidos y ponerse exclusivamente a trabajar por los mexicanos”, explicó.

El legislador del PAN agregó que México, más allá de amenazas de aranceles e impuestos, “debe poner orden en su casa”, pues el tema del narcotráfico se está extendiendo de manera muy grave hacia Europa, lo que llaman la “mexicanización de Europa”, pues en el país no se le combate como es debido y, por ello, Donald Trump aprovecha para generar advertencias o amenazas.