PAN y PRI anticipan voto contra extinción

El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados dijo que este miércoles votará en contra de la extinción de siete órganos autónomos, toda vez que “viola la progresividad de derechos humanos y tratados internacionales, lo cual representa un grave retroceso”.

En conferencia de prensa, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, acompañado de expertos en distintas materias de los órganos autónomos que se pretenden desaparecer, advirtió que los parlamentos abiertos que el partido en el poder realizó supuestamente para mejorar la iniciativa fue una simple simulación, para avanzar en la eliminación de contrapesos al Gobierno.

“Esta iniciativa viola completamente tratados internacionales, viola la firma del Estado mexicano en las convenciones de carácter internacional, está terminando con la progresividad y la protección de derechos humanos, termina con los avances y las luchas ciudadanas ganadas en el ámbito legislativo para que existieran este tipo de órganos que son contrapeso y límite de la función del Gobierno”, aseveró.

Abundó que el pretexto de que estos órganos autónomos representan un enorme gasto al presupuesto púbico es una falacia más, pues el Inai, el Coneval, el IFT, la Cofece, la CRE, la CNH y la Mejoredu tuvieron poco peso en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.

“Este 2024, estos siete órganos en su conjunto tienen cinco mil 100 millones de pesos, los siete; y les quiero dejar un dato, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a las megaobras impulsadas por el expresidente López Obrador son todavía por un monto mayor, suman alrededor de cinco mil 300 millones de pesos, bajo probable corrupción en su desarrollo”, sentenció.

En su oportunidad, la presidenta de Ciudadanos por una Causa Común, María Elena Morera, sostuvo que la consecuencia de eliminar estos siete órganos autónomos nos lleva a que la democracia se oscurezca.

Nosotros estamos en contra de que se destruya la democracia mexicana, de que demos un paso más a la dictadura, de que se deshagan los órganos autónomos, unos de los cuales son garantes de la transparencia y de los datos personales Rubén Moreira, Diputado del PRI



Por su parte, la excomisionada del IFAI y exdiputada federal del PAN, María Elena Pérez Jaén, aseguró que la desaparición de órganos autónomos es una grave regresión a los derechos de los ciudadanos para acceder a la información pública gubernamental y la protección de datos personales.

Por parte del PRI, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada, consideró que se debe echar para atrás la discusión de la reforma que plantea la desaparición de órganos autónomos, y adelantó que en la votación de este miércoles el tricolor sufragará en contra.

El legislador reconoció la importancia de que se abrió diálogo; sin embargo, aclaró que la vía no es la extinción, pues cada órgano cumple una función muy particular. E insistió en que “se debe echar para atrás eso, no se debe de votar”.

Rubén Moreira Valdez apuntó: “Nosotros no vamos a proponer, nosotros estamos en contra de que se destruya la democracia mexicana, de que demos un paso más a la dictadura”.