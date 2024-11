Jorge Romero recibe constancia de mayoría de la elección a la presidencia del PAN.

En un acto realizado en la sede nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, recibió la constancia de mayoría de la elección para la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional 2024-2027, tras un proceso interno.

Durante su discurso se destacó el sentido de unidad que prevalecerá en su gestión y en la importancia de trabajar en conjunto para fortalecer el partido y defender los valores que lo han caracterizado.

Subrayó que el reto que el partido tiene por delante es enorme y no hay manera de salir adelante sin unidad.

“No somos un club social, somos un partido político con un propósito claro: defender la democracia y el bienestar de todos los mexicanos. Hoy, más que nunca, debemos convocar a la unidad en torno a nuestras siglas , en torno a nuestras metas, y a las ideas que nos definen como panistas“, expresó Jorge Romero.

El nuevo dirigente nacional también hizo un reconocimiento a su contendiente interna, Adriana Dávila, destacando la importancia de la participación democrática y el respeto a la pluralidad que caracteriza al PAN.

Romero, reiteró su compromiso de escuchar las voces críticas y construir un partido más fuerte, abierto y unido al expresar “esta dirigencia va a escuchar la voz de la militancia de Acción Nacional”.

Recalcó que el principal desafío del PAN no es simplemente competir contra un partido o una figura política, sino ante un régimen que ha mostrado poco respeto por las instituciones democráticas.

Jorge Romero pide a Sheinbaum centrarse en irregularidades del Gobierno federal

“A la presidenta Claudia Sheinbaum con todo mi respeto a su investidura, dijo que a ella no que le corresponderán las denuncias penales, que a ella le corresponden las denuncias públicas de las irregularidades que suceden en este país, además de saludarla y mandarle bendiciones, hoy le preguntamos que esperamos sus denuncias públicas respecto a los miles de millones de pesos desviados en SEGALMEX ; hoy queremos saber su posicionamiento y su denuncia pública sobre los c ontratos del Tren Maya ; sobre los sobres repletos de dinero a familiares de ya sabes quién; hoy esperamos su denuncia pública porque ella dijo que ese es su papel sobre la inseguridad y los balazos que llevan semanas en Sinaloa”, dijo.

Nuevamente le contesto a la Presidenta @Claudiashein, después de tres mañaneras seguidas en las que me menciona. En esta ocasión yo también le tengo un par de preguntas… pic.twitter.com/rLSklsywcH — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) November 14, 2024

El dirigente electo del PAN concluyó su discurso reafirmando su compromiso con la renovación interna del partido, reconociendo los logros obtenidos en los últimos años, pero también señalando la necesidad de corregir errores y mejorar en diversos aspectos.

“Esta dirigencia viene a ganar elecciones, no para presumir números, sino para servir a las y los mexicanos. Sabemos que enfrentamos un gobierno que no respeta elecciones, estamos de nuevo ante un régimen, que ya no tolera que pensemos distinto”, agregó.

Resaltó que el partido ha resistido 85 años y lo hará durante muchos más, “siempre luchando por el bienestar del pueblo mexicano”, subrayó.

“Nuestro objetivo es claro: hacer del PAN un partido más abierto, más cercano a la gente y, sobre todo, un partido que esté siempre al servicio de México”, afirmó el dirigente nacional Jorge Romero.

JVR