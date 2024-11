Mario Delgado plantea cuáles son los retos para la educación media superior

Combatir el abandono escolar, que sea atractiva, pertinente e innovadora son los grandes retos a los que se enfrentará la educación media superior en México, señaló el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

“Tuve la oportunidad y el privilegio de estar en el Consejo de ANUIES, y planteé tres retos que podemos tener en conjunto con toda la Educación Superior”, declaró el secretario.

Mario Delgado señala que se debe transformar la educación media superior

Durante la Ceremonia de Inauguración de la Conferencia Internacional ANUIES-AMPEI-AMEREIAF 2024, Integración Regional por una Educación Global, celebrado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, señaló que se debe transformar la educación media superior, ya que es el nivel en donde más estudiantes se pierden.

#TuSecretarioInforma🗞️ | La internacionalización de la #EducaciónSuperior es importante para que las y los jóvenes potencialicen las habilidades que les permita enfrentar desafíos globales, expuso el maestro @mario_delgado en la inauguración de la Conferencia Internacional… pic.twitter.com/lUi0O0zB0W — SEP México (@SEP_mx) November 14, 2024

“Tenemos que cambiarlo de raíz, tenemos que cambiarlo de fondo para que los jóvenes encuentren atractiva y pertinente la oferta educativa, que los logre involucrar de manera exitosa en las actividades económicas; o que los impulse a trayectorias educativas más largas, como la educación superior; o generar trayectorias más cortas dentro de la educación superior, como lo ha hecho exitosamente la Universidad Autónoma de Chiapas. Con el superior, con la figura de profesional superior, es una opción que deberíamos de explorar”, indicó Delgado Carrillo.

Otro de los retos es aumentar los espacios, por lo que señaló que será necesario crear por lo menos un millón de lugares adicionales.

“Y por último, el tercer reto: pensar hacia el futuro. Que el tema de la inteligencia artificial no nos agarre en una situación, no nos tome en una situación en la que no prohibimos su impacto dentro del sistema educativo, porque eso va a ocurrir invariablemente”, señaló el titular de la SEP.

Aseguró que hay la instrucción de estar en contacto con las autoridades de la educación superior “en un diálogo productivo, con la mejor disposición para el avance educativo de nuestro país”.

