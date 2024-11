Tardías, las expresiones del diplomático: PAN

Para el PAN en el Senado son tardías, aunque fuertes y preocupantes, las críticas del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la estrategia fallida de seguridad de “abrazos no balazos”, y muestra que se acabó la “luna de miel” entre ambos gobiernos.

Mientras, la fracción del PRI consideró que las declaraciones del diplomático estadounidense subrayan la necesidad urgente de que México acepte la cooperación internacional ante la ola de inseguridad y violencia que lo ahogan.

El senador panista Marko Cortés aseguró, en entrevista con La Razón, que la propuesta que hizo hace algunas semanas de tipificar como delito grave el “narcoterrorismo” no significa un acto de injerencismo de EU o de cualquier otro país, sino colaboración para combatir a los grupos criminales.

“La veo tardía (declaración de Salazar) y parece que ya se les terminó la luna de miel que llegaron a tener con el gobierno de López Obrador, simplemente simulando la realidad de lo que estaba ocurriendo. Ya el hecho de que haya reconocido que la mal llamada guerra de los abrazos a los criminales, esto no dio resultado, o tampoco la austeridad republicana dio algún tipo de resultado”, declaró.

Agregó que “ante la incapacidad manifiesta del Gobierno mexicano de podernos garantizar la seguridad, la paz, pues se tienen que buscar esquemas de colaboración internacional, no sumisión, no se pone en juego la soberanía en ningún momento, la soberanía la perdemos cuando una familia no puede moverse de un lado a otro, cuando alguien no puede comercializar sus productos”.

Alejandro Moreno, senador del PRI, indicó que las declaraciones del embajador Salazar advierten la necesidad urgente de que haya una estrategia de seguridad clara, firme y contundente que garantice la paz y la tranquilidad que los mexicanos merecen.

“Es inadmisible que la violencia se haya convertido en el pan de cada día para las familias mexicanas. No podemos seguir permitiendo que desaparezcan, mueran o sean ejecutados más mexicanos mientras las autoridades se niegan a enfrentar el problema con valentía”, expresó a través de X.