Frente Cívico Nacional alista consolidación como nuevo partido político

El vocero del Frente Cívico Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo, acusó que el gobierno morenista ha sumido al país en una “fuerte crisis institucional”, por lo que, dijo, impulsará que su movimiento se convierta en un partido político que actúe como contrapeso a la fuerza política dominante.

A propósito, dijo que el próximo 20 de enero entregarán la solicitud de registro de su partido al Instituto Nacional Electoral (INE), así como todos los requisitos legales.

Acosta Naranjo criticó fuertemente a los gobiernos de Morena y señaló que estos no tienen “los tamaños” para gobernar al país, ya que no reconocen a quien no piense igual o vote por ellos. Además, aseguró que quien sigue gobernando detrás de todos ellos es el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Quien sigue mandando es Andrés Manuel López Obrador, por ello, vivimos un neocallismo, algo que se asemeja a lo que pasó de 1928 a 1936, pues no es igual, aunque es parecido, donde se decía aquí está el presidente, pero el que manda está enfrente”, explicó.

Deciden integrar nuevo partido

Durante una reunión del FCN para votar si se vuelven o no un partido político para ser un contrapeso social, dijo que el país está ante una nueva realidad que es necesario cambiar, por lo que hizo un llamado a la sociedad en general a cambiar de percepción sobre el partido en el poder.

“Que no haya ilusionados para que no haya desilusionados, por ello, la batalla de hoy en medio de una destrucción institucional, la vamos a seguir haciendo y vamos a revisar si formamos una nueva fuerza política en México, de quienes no estamos satisfechos con lo que está pasando”, dijo.

Acosta Naranjo mencionó que la ley permite que formen un partido en 2025, pues de no hacerlo, tendrán una nueva oportunidad hasta 2031, por ello, tienen la esperanza de comenzar una nueva asociación política para sacar a Morena y su autoritarismo del poder.

