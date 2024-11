Autoridades vinculadas al crimen organizado no pueden estar protegidas, afirma Sheinbaum

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó que ninguna autoridad que llegue a tener vínculos con el crimen organizado debe estar protegida.

A razón del operativo ‘Enjambre’, realizado este fin de semana en el Estado de México y que derivó en la detención de siete funcionarios públicos, la mandataria sostuvo que cada arresto tiene base en investigación y documentos que respaldan el procedimiento.

“Entonces, esta operación tuvo que ver con eso, es una investigación que venía de antes, se pidió apoyo a la secretaría y a partir de ahí pues se trabajó y pues es el resultado de estas detenciones. Y lamentablemente hubo una persona que falleció, hubo un suicidio en ese proceso. Pero hay que seguir trabajando de este esquema”, dijo en conferencia.

Así, insistió en que su estrategia en materia de seguridad es la de atender las causas y garantizar la cero impunidad.

“Lo que no puede ocurrir es que si hay un presidente municipal o un jefe de policía municipal o de cualquier nivel involucrado con la delincuencia esté protegido; entonces, por eso son las dos: es la atención a las causas de manera permanente, sin eso no hay paz, no hay construcción de paz; la segunda es la cero impunidad y para que haya cero impunidad frente a los delitos, en un marco de derechos humanos y de cumplimiento de la ley, pues también tiene que haber un Poder Judicial que no esté liberando delincuentes por corrupción”, dijo.

Cuestionada sobre los ataques ocurridos en Tabasco, también este fin de semana, aseguró que el Gobierno de aquella entidad cuenta con el respaldo de la Federación.

