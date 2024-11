CSP: Violencia se ataca con planes regional y estatales

La Presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que además de la estrategia nacional, su Gobierno cuenta con planes de seguridad particulares según las regiones del territorio nacional, como en Tabasco, donde la violencia asestó un golpe este fin de semana.

Cuestionada sobre la masacre ocurrida en dicha entidad, aseguró que se atiende la problemática específica que presenta y se brindará todo el apoyo que requiera.

“Estamos trabajando en estrategias estatales y en algunos casos regionales porque, aun cuando hay temas de delincuencia organizada en la mayoría de estos lugares donde hay altos niveles de violencia y homicidios, particularmente, cada uno tiene su característica.

“Estamos trabajando todo el Gabinete de Seguridad y con las autoridades estatales en estrategias especiales para cada estado; entonces, así lo estamos haciendo en el caso de Tabasco, que tiene su problemática particular”, señaló la mandataria.

También manifestó que ninguna autoridad que llegue a tener vínculos con el crimen organizado debe estar protegida.

A razón del Operativo Enjambre, realizado este fin de semana en el Estado de México y que derivó en la detención de siete funcionarios públicos, la mandataria sostuvo que cada arresto tiene base en investigación y documentos que respaldan el procedimiento.

“Esta operación tuvo que ver con eso. Es una investigación que venía de antes, se pidió apoyo a la Secretaría y, a partir de ahí se trabajó, y pues es el resultado de estas detenciones. Y lamentablemente hubo una persona que falleció, que hubo un suicidio en ese proceso. Pero hay que seguir trabajando de este esquema”, declaró.

Así, insistió en que su estrategia en materia de seguridad es la de atender las causas y garantizar la cero impunidad.

“Lo que no puede ocurrir es que si hay un presidente municipal o un jefe de policía municipal o de cualquier nivel involucrado con la delincuencia esté protegido; entonces, por eso son las dos: es la atención a las causas de manera permanente, sin eso no hay paz, no hay construcción de paz; la segunda es la cero impunidad y para que haya cero impunidad frente a los delitos, en un marco de derechos humanos y de cumplimiento de la ley, pues también tiene que haber un Poder Judicial que no esté liberando delincuentes por corrupción”, dijo.

Bajo la premisa de no prohibir, la Presidenta también adelantó que emprenderá una estrategia nacional en contra de los narcocorridos por medio de concursos que, en lugar de exaltar al crimen, abonen al reconocimiento cultural de México.

Compartió que la idea surgió en Durango, durante una conversación con autoridades, entre ellos el gobernador del estado, Esteban Villegas, a quien recordó por también ser cantante de bandas.

Hizo hincapié en que no se prohibirán las canciones dedicadas a criminales, por lo que el próximo año habrá de emprenderse esta estrategia.

“Uno de los planteamientos que tenemos es poder hacer un concurso de bandas, de corridos, que tengan otro contenido en las letras, exaltando otros comportamientos, otras visiones culturales. Prohibir no es una opción porque no se trata de eso, se trata de promover otra visión. Fue una de las ideas que surgió ahí en Durango, lo platicamos con el gobernador de Durango (...) es uno de los planteamientos que tenemos para el próximo año que puede ayudar mucho”, dijo.