INE analiza instalar centros de votación en lugar de casillas por recorte presupuestal para la elección judicial

Ante la disminución presupuestal que se prevé realizar al Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección judicial, al interior del órgano se analiza la posibilidad de instalar centros de votación en lugar de casillas electorales, lo cual se antepone como un riesgo para que la participación ciudadana en dichos comicios se vea mermada.

El consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión Temporal para la elección de jueces, ministros y magistrados en 2025, comentó que aún están a la espera de una respuesta sobre la prórroga de 90 días que pidieron y el presupuesto, del cual tendrán respuesta definitiva hasta el 13 de diciembre.

En entrevista con medios, sostuvo que, aunque no se les otorgue el plazo solicitado y se les apruebe la bolsa de 13 mmdp pedidos para estos comicios, el INE sacará adelante el proceso, no obstante, se tendrán que hacer ajustes.

Entre estos, comentó que con un presupuesto más austero se analiza la posibilidad de que en lugar de instalar casillas electorales.

“Así como se ha ido organizando y diseñando precisamente para este proceso electoral judicial la facilidad para que puedan votar, la congruencia de la electoral con lo judicial se tendría que cuidar mucho precisamente que los centros, si hubiesen centros de votación, fueran lo más ágiles posible, de manera que la ciudadanía pudiera acudir sin que le representara estar tan distante de su domicilio. Pero todavía es parte de lo que estamos analizando”, declaró.

Jorge Montaño Ventura, consejero del Instituto Nacional Electoral.

En tanto, la consejera Carla Humphrey estimó que en lugar de colocar 170 mil casillas se apostaría por 80 mil centros de votación, ante la falta de dinero, pues prácticamente el presupuesto se les reduciría a la mitad, y ante ello el INE buscará la forma más cercana a cumplir con sus responsabilidades.

Recordó que cuando tocó al INE organizar la consulta popular, se le responsabilizó de la baja afluencia de ciudadanos por una supuesta inadecuada instalación de casillas.

“Si no hay recursos, en esa ocasión tampoco nos fueron recursos para la consulta, el INE tiene que cumplir con sus responsabilidades, pero si no hay dinero para todo, tenemos que asumir estas decisiones. Los centros de votación son opción”, dijo.

A pesar de que, hasta la semana pasada, la mayoría de los consejeros, incluyendo la presidenta Guadalupe Taddei, coincidieron en que estas bajas en tiempos y dinero representaban riesgos para el proceso, este lunes Jorge Montaño sostuvo que ya se analizaron los escenarios y lo que tendrán que hacer es ajustarse a lo que tengan.

“Ya hicimos las evaluaciones con las áreas. Si salimos, lo que va a hacer es redoblar el trabajo, redoblar el esfuerzo, y los horarios que pudieron haber sido más flexibles, aún horarios en proceso electoral tendrán que ser un poquito más castigados”, declaró.

Otro impacto sería en la contratación de personal, ante lo cual instó nuevamente a que la Cámara de Diputados considere lo que se va a requerir y que también el costo de insumos crece.

“Nadie está obligado a lo imposible. No podemos hacer algo si no tenemos los recursos mínimos para salir adelante. Así haya la voluntad y la capacidad de todo el órgano electoral, pero si no tenemos ese recurso material, tampoco podríamos hacer lo imposible. Estamos seguros que tendremos lo mínimo; nosotros también hacemos un esfuerzo en reducir, pero también que la autoridad que nos va a proveer el recurso considere lo que se requiera, que los insumos han subido cada año. Hay aumentos en los materiales y en todo lo que se requiere para llevar a cabo un suceso electoral”, dijo.

LMCT