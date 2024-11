‘Nosotros colaboramos, nunca nos subordinamos’, sostiene Sheinbaum ante políticas arancelarias de Trump

Ante la posibilidad de que la política arancelaria del Presidente Electo de Estados Unidos, Donald Trump, impacte el precio del petróleo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que la postura de México será la de buscar diálogo y colaboración, mas no subordinación.

En su conferencia, recordó la carta enviada a esta semana al republicano en la que advirtió las consecuencias para aquel país que derivarían de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas y que, dijo, su gobierno sostiene.

“Entonces, nosotros colaboramos, nunca nos subordinamos. Si logramos coordinarnos en eso, no va a haber aranceles… vamos a buscar una relación de respeto, de no subordinación, eso nunca, nunca. Entonces, no nos subordinamos, somos un país grandioso y cercanos al pueblo siempre, siempre, ese es nuestro mandato y de esa manera vamos a salir adelante”, declaró.

Además, subrayó que ahora México depende menos de las exportaciones de petróleo, porque ha conseguido aumentar la producción nacional para el consumo, como parte del plan de Soberanía Energética.

Mencionó que Estados Unidos sabe de las afectaciones que se desencadenarán de concretar el plan arancelario que, de darse, México tiene un plan, aseguró la Presidenta.

“México ya exporta mucho menos petróleo, ese es parte de un proyecto de soberanía, de que el petróleo que producimos se refina en México para venderse en México… y el segundo tren de la refinería Olmeca está ya prácticamente funcionando. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo… Entonces, si llegar a ocurrir de todas maneras, tenemos plan, pero el objetivo es que no ocurra”, insistió.

Bajo este contexto, cuestionó qué proyectos se concretaron con los recursos obtenidos en los sexenios de los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, a pesar de que la producción del crudo era más elevada.

Particularizó que en el sexenio de Fox se producían hasta tres millones de barriles diarios por medio de la sobreexplotación del Complejo de Cantarell, ubicado en la Sonda de Campeche, para enviar petróleo a Estados Unidos.

Acusó que esta sobreexplotación y “abaratamiento” se acompañaron de inyecciones de nitrógeno que terminaron por contaminar.

“Supuestamente se iba a construir una planta de nitrógeno, que ahí está, pero que en realidad no opera como debe operar, que es parte del problema de la contaminación todavía del gas con nitrógeno de esa zona. La pregunta es ¿en qué usaron el recurso? El barril de petróleo estaba en 100 dólares el barril… Además, de todo… Díganme una obra de Fox que recuerden, una obra de infraestructura que recuerden que digan: “los recursos petroleros se usaron para el desarrollo del país”. ¿Se acuerdan de alguna?”, cuestionó.

