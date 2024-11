Temor entre paisanos aumenta; se agazapan

Mientras se acerca la fecha en que Donald Trump tome protesta como presidente constitucional de Estados Unidos, en la comunidad migrante mexicana hay un creciente miedo de salir a las calles o a realizar sus actividades cotidianas, e incluso asistir a celebraciones, como sucedió ayer, cuando personas en distintos puntos de ese país dijeron que “este año nosotros no celebramos

Thanksgiving Day”.

Algunos de los mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera norte contaron a La Razón que prefirieron no celebrar el Día de Acción de Gracias, como solían hacerlo en otros años en lugares de acogida, sobre todo en iglesias cristianas.

En el 2023 había casi 11 millones de personas en situación irregular en el país vecino del norte, de los cuales 4.8 millones eran nacidos en México, según el último informe del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

Hay gente que apoyó a Trump y ellos igual te intimidan, te dicen que te regreses a tu país. Hace unos días, una señora estuvo comentando que en Acción de Gracias andarían muy movidos atrapando gente Margarita Rugeiro, Migrante mexicana en EU



La amenaza de una deportación masiva, más las varias represalias que ha anunciado que piensa hacer Trump, tienen a esta comunidad en vilo. Es el caso de Margarita Rugeiro, quien desde el 2014 radica en Illinois, y quien contó que cada año había asistido a una iglesia comunitaria para recibir alimentos en el Día de Acción de Gracias; sin embargo, ayer no fue así.

“Mis hijas y yo fuimos desde el primer año que estuvimos acá, yo llegué desde Chiapas con la ayuda de una amiga. Ya hace varios años que no era lo mismo, el trabajo escaseó y mi esposo falleció, así que mejor venimos para acá. Estábamos confiadas en ir cada año, pero éste ha sido particularmente pesado. Hay gente que apoyó a Trump y ellos igual te intimidan, te dicen que te regreses a tu país. Hace unos días, una señora estuvo comentando que en Acción de Gracias andarían muy movidos atrapando gente, así que mejor no salir”, señaló.

Según el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, más de la mitad de los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos residen en California (36 por ciento) y Texas (22 por ciento); el resto está en Illinois, Arizona, Florida, Washington, Georgia, Nevada, Carolina del Norte y Nueva York.

¿Tenemos miedo?, sí. ¿Queremos salir?, no. ¿Queremos dar gracias a Dios por estar aquí?, sí (...) Más que ver qué hace Trump, para mí sería bueno ver qué hacen en México para que algún día podamos regresar Carmen Salazar, Connacional en EU



En otro punto de Estados Unidos, Carlos Enrique Zavala, quien trabaja en un restaurante de La Gran Manzana, comentó a La Razón, vía telefónica, que el temor a deportaciones masivas y separaciones familiares los ha orillado a tomar la decisión de no celebrar este 2024; el trabajador recordó que el viernes pasado acudió con su familia a un reparto de comida para la fiesta de Acción de Gracias, organizado por la ONG New Immigrant Community Empowerment (NICE, en sus siglas inglesas), y que la comunidad en general estaba con “paranoia generalizada”.

“Sólo queda cuidarse, yo no me regreso para México ni de chiste, menos mi familia. No sabemos cómo se va a poner todo, pero preferimos estar acá, con los cuidados necesarios, hasta donde se pueda. En México, la violencia está fuerte. Hace dos semanas mataron a uno de mis familiares. Nosotros fuimos a recoger esa ayuda la semana pasada para hacer la comida de gracias en casa, pero sin mucho alboroto; mejor procuramos no salir”, refirió.

Comentó que, para muchos conocidos, este jueves fue su primera Acción de Gracias (Thanksgiving), la fecha más importante del calendario festivo estadounidense, pero también consideran que, de llevarse a cabo la política migratoria de Trump, “muchos de ellos tuvieron su última cena, no lo sabemos, pero sólo no queremos que nos saquen, no somos delincuentes y somos muy trabajadores; la verdad, nadie aguanta como el mexicano”.

Otra mexicana migrante es Carmen Salazar. Ella vive desde hace cinco años en Arizona y, vía telefónica, manifestó que “siempre hay algo por qué agradecer. ¿Tenemos miedo?, sí. ¿Queremos salir?, no. ¿Queremos dar gracias a Dios por estar aquí?, sí. En México celebran mucho a los migrantes, pero creo que no se dan cuenta por qué nos salimos de allá. Más que ver qué hace Trump, para mí sería bueno ver qué hacen en México para que algún día podamos regresar”, concluyó.

Aranceles “estropearían” relación con aliados, advierte Biden

El presidente de EU, Joe Biden, declaró que espera que el mandatario electo Donald Trump reconsidere su plan de imponer aranceles a México y Canadá, al afirmar que podría arruinar las relaciones con aliados cercanos.

“Espero que se lo replantee. Creo que es algo contraproducente”, dijo Biden a periodistas en Nantucket.

“Tenemos una situación inusual en Estados Unidos. Estamos rodeados por el océano Pacífico, el océano Atlántico y dos aliados: México y Canadá. Lo último que necesitamos es empezar a estropear esas relaciones”, señaló.

Trump amenazó el lunes con imponer aranceles a México y Canadá hasta que tomaran medidas drásticas contra las drogas, particularmente el fentanilo, y los migrantes que cruzan la frontera, en una medida que, a decir de políticos y analistas mexicanos, violaría el acuerdo de libre comercio entre los tres países.

Con información de Reuters