Claudia pide a ediles y góbers: No más moches

No volverán vicios del pasado, señala

En vísperas de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a gobernadores y presidentes municipales a no recurrir a “moches” para que la Cámara de Diputados haga reasignaciones presupuestales y les asegure recursos.

En conferencia de prensa, aseguró haber recibido informes sobre la visita reciente de alcaldes a San Lázaro para gestionar mayores asignaciones de dinero.

Manifestó confianza en el trabajo de las y los diputados, asegurando que no volverán los “vicios” del pasado.

“A todos los presidentes y presidentas municipales, a los y las gobernadoras, no van a regresar los moches en la aprobación del presupuesto, ni va a haber etiquetados. Confiamos en el Congreso, en que no van a regresar los vicios del pasado. Me comentaron que hay algunos presidentes o presidentas municipales que están yendo a hacer gestiones para que se incorpore en el presupuesto algo”, dijo.

Aseguró que apoyará a los municipios que lo requieran.

“Vamos a apoyar a todos y a todas desde el gobierno federal. No van a regresar los moches, ni este esquema de etiquetados en los presupuestos que tanto daño le hizo al país”, insistió la mandataria.

Adelantó que se reunirá con todos los alcaldes del país, en encuentros por región, para convocar a que los tres niveles de gobierno aporten recursos para proyectos como el abasto hídrico.

“Yo pienso reunirme con todos los presidentes municipales, ya por regiones y presidentas, porque queremos sumar recursos de los municipios, de los estados y del gobierno federal, particularmente en el tema del agua, pero no solo. Eso permitirá que, aunque sea poquito el recurso que tiene una presidencia municipal, si sumamos esfuerzos en proyectos y programas que ya existen, obtendremos mejores resultados en los próximos tres años, que es el mandato de las y los presidentes municipales”, comentó.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado en noviembre, se contempla una asignación de dos billones 633 mil 281 millones de pesos para el Gasto Federalizado, lo que significa 1.2 por ciento menos en términos reales en comparación con lo destinado este año.

Particularmente, el Ramo 28, “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”, tendrá un incremento de 77 mil 21 millones, alcanzando un billón 340 mil 210 millones de pesos.

Los recursos federalizados identificados en el Ramo 23, “Provisiones Salariales y Económicas”, suman 13 mil 690.2 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 36.1 por ciento respecto a lo aprobado en 2024. Esta variación se debe a la incorporación del programa “Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica”, con una asignación de 4 mil 700 millones de pesos, según el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara baja.