‘No está mal ir al table dance’, afirma el senador Armando Ayala

El senador de Morena, Armando Ayala, afirmó que no está mal ir al table dance a divertirse, pero afirmó que no debe ser con el dinero del erario.

Durante una sesión de la Cámara Alta, Ayala destacó que con el nuevo sistema de justicia los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya no contarán con seguro de gastos mayores ni habrá más cirugías estéticas o pagar en centros nocturnos con dinero público.

“Ya no habrá ministros con seguro de gastos médicos mayores ni más cirugías estéticas, no más hospedajes en hoteles de lujo o andar pagando los table dance con dinero del erario público, como lo fue el titular del Inai, que le hicieron una investigación y resultó que se iba al table dance de vacaciones”, reclamó.

El senador de Morena dijo que no es incorrecto acudir a los table dance siempre y cuando se pague con el dinero que ganen los funcionarios de manera honesta.

“No está mal ir al table dance, ir a observar ahí, ir a divertirse; pero con el dinero que gana honestamente, si se gana buen dinero está bien que se vaya al table dance, pero con dinero del erario, pues no se vale, basta ya de privilegios, no olviden que somos el gobierno de pueblo”, manifestó Armando Ayala.

VÍDEO 👇 El senador por Morena, Armando Ayala Robles confiesa que “no está mal ir al table dance, a observar, a divertirse”. 👀 pic.twitter.com/kXTCtLo81A — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) December 6, 2024

Aseguró que con la reforma judicial y sus leyes reglamentarias, que serán aprobadas este jueves en el Senado, se permitirá transformar al Poder Judicial para lograr una justicia más humana.

“Tenemos el reto de transformar el Poder Judicial para lograr una justicia más humana, plural, cercana a la gente y sobre todo más democrática porque la democracia es el poder del pueblo”, indicó.

