Panista Mario Vázquez presentará denuncia penal por amenazas de morenistas

Tras el incidente ocurrido en el pleno del Senado, el senador del PAN, Mario Vázquez acusó que el morenista Fernando Salazar de que lo iba a “madrear”, por lo cual anunció que presentará una denuncia penal, y responsabilizó de su seguridad y la de su familia, a Adán Augusto López y Miguel Ángel Yunes.

“No nos van a amedrentar, así agredan, así amenacen como lo han hecho hasta de muerte a quien sea de nosotros. Insisto, señor presidente, aquí ha habido amenazas, hay grabaciones, hay testimonios de ello, amenazas a mi persona”, afirmó Vázquez Robles.

Luego de reanudarse la sesión, el coordinador de Morena, López Hernández pidió la palabra para responder al legislador por Chihuahua, a quien le dijo que “con gusto me quito el fuero para responder a la acusación”.

#VIDEO | El senador del PAN, Mario Humberto Vázquez, denunció que recibió amenazas de muerte por parte de legisladores morenistas, por lo que presentará una denuncia penal y responsabilizó a Adán Augusto López y Miguel Ángel Yunes Márquez de lo que le pase a él y su familia.



📹:… pic.twitter.com/BRfanJVSMu — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 6, 2024

“Que vaya y me denuncie”: Adán López Augusto

“Que van a presentar una denuncia en mi contra, yo soy responsable de mis palabras y lo que yo digo, hasta el final lo sostengo. Desde luego que hay una diferencia con el señor senador, y aquí, afuera o donde él quiera, nosotros estamos dispuestos, al menos yo, a sostenérselo en su cara y a solucionar cualquier diferencia que evidentemente por el contenido de sus palabras ya no es un asunto político.

“Ahí lo dejo, espero prudentemente y, desde ahora le digo, yo renuncio a cualquier fuero, que el señor vaya y me denuncie, que me digan nada más a dónde tengo que presentarme. Por sostener mi palabra yo no me voy a doblar y no le tengo miedo a nadie”, aseguró el líder morenista.

#VIDEO | Tras el incidente en el pleno del Senado, el líder de Morena, Adán Augusto López dijo estar dispuesto a enfrentar cualquier denuncia, e incluso a quitarse el fuero, pero advirtió que nadie lo asusta y sostiene su reclamo a panistas por expresiones en contra de Miguel… pic.twitter.com/fzKC8pQ74h — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 6, 2024

Posteriormente, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, llamó a la cordura y los ánimos se relajaran, y que si alguno de los ofendidos tenía que ofrecer una disculpa lo hiciera en la sesión del próximo martes.

“Hasta es natural que frente a debates tan duros y diferencias tan exacerbadas, los ánimos se rebasen. Me parece que lo prudente, si ustedes me lo permiten, que todo mundo se serene, que reflexione su parte, si en la próxima sesión alguien cree que debe ofrecer alguna disculpa por lo sucedido, que lo haga, y si no, pues no lo hará.

“Y que cada quien, también como mayor de edad que es, proceda de la manera que crea conveniente. Yo hago un llamado a todos a la serenidad”, señaló desde la Mesa Directiva.

La coordinadora del PAN, Guadalupe Murguía, respaldó a su senador frente a las amenazas en su contra.

“Me parece un despropósito que en las discusiones que tengamos en este pleno del Senado, que es la Cámara alta nos encontremos con esto. Ciertamente alguien que se expresó, pues en el calor del debate y ahora otros senadores que vienen a pedir cuentas de todo esto.

“Creo que las amenazas no a lugar a ellas, como también el llamado que usted ha hecho a la serenidad al respeto, es válido y lo compartimos también como grupo”, refirió.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.