Destaca Guanajuato avances en seguridad

El Gobierno de Guanajuato aseguró que mantiene un combate frontal contra los grupos delictivos de alto impacto, aplicando la ley con firmeza y sin concesiones.

En una tarjeta informativa, afirmó que los resultados son contundentes y prueba de ello son los 146 mil 485 aseguramientos que han golpeado la logística criminal y desarticulado operaciones ilícitas, además de fortalecer la procuración de justicia con 983 puestas a disposición.

El Dato: El pasado 9 de noviembre, fueron asegurados 3,360 cajas de cerveza robada a un autotransporte de carga, en un cateo en la carretera San Felipe-Silao.

“En Guanajuato, la seguridad se enfrenta con determinación, estrategia y resultados. No se minimiza la problemática, no se evade la responsabilidad y no se permiten espacios para la impunidad”, señaló el Gobierno estatal.

Informó que cada acción responde a una estrategia basada en inteligencia operativa y fortalecimiento institucional: “No se trata de reaccionar, sino de adelantarse al crimen, cerrando espacios a quienes buscan desestabilizar la paz en Guanajuato”.

92 por ciento más hidrocarburo ha sido asegurado

Añadió que desde el inicio de la actual administración, se ha ejecutado una estrategia de seguridad con tres pilares fundamentales: desmantelamiento de estructuras criminales, reducción de su margen de operación y fortalecimiento de la presencia policial en todos los municipios del estado.

Detalló que en ese periodo hay un total de 916 personas detenidas, un incremento del 18.65 por ciento respecto a la etapa previa, y se han incautado 50 armas cortas y 34 largas, reflejando un aumento del 78.94 por ciento en decomisos.

Asimismo, se han asegurado 662 cartuchos y 30 cargadores; 90 mil 360 litros de hidrocarburo, cerrando el paso al robo de combustible. También, se han decomisado 36 mil 780 dosis de marihuana, 16 mil 418 de cristal, 581 de cocaína y 223 de piedra.

En el informe se detalla que 206 motocicletas, 132 vehículos, 67 tractocamiones y 30 cajas secas/remolques han sido asegurados, además de que se han atendido 76 casos por el Escuadrón Antiextorsión, protegiendo a empresarios y familias guanajuatenses.

De igual forma, mencionó que las acciones en el territorio han permitido desmantelar redes criminales y reducir la operatividad de los grupos delictivos en localidades como Loma de Zempoala, Yuriria, donde el 8 de enero fueron asegurados dos vehículos (uno con reporte de robo), 16 ponchallantas y cuatro cajas de cartuchos vacías.

Asimismo, se ha trabajado en la desarticulación de células delictivas en Cortazar, Valle de Santiago, Salvatierra y Yuriria, con la captura de los presuntos responsables de la agresión a fuerzas estatales en diciembre pasado.

También se dio la detención de un grupo de sicarios dedicados al robo de hidrocarburo en León y San Francisco del Rincón, y de generadores de violencia, incluyendo presuntos homicidas de policías custodios del Ceprereso León.

También se desmanteló un campo de adiestramiento criminal con 30 integrantes en Yuriria, afectando su operatividad y entrenamiento.

“Estos resultados no son aislados ni fortuitos, son el reflejo de una estrategia bien definida que, sin concesiones, avanza hacia la recuperación de la paz y la seguridad en Guanajuato. (La entidad) ha consolidado su estrategia de seguridad con presencia permanente en zonas de alta incidencia delictiva. Se han fortalecido operativos y capacidades institucionales”, señaló el informe del Gobierno estatal.