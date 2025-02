Enfermedad del amor: 7 de cada 10 la han padecido y no lo saben

Hace 10 años, Karla Martínez Villanueva atravesó una situación de violencia familiar. Siendo madre de un pequeño de dos años, los problemas con su pareja eran ya insostenibles y, una vez que llegó la separación, asistió a consulta psicológica, donde se dio cuenta de que padecía limerencia (un estado mental involuntario que resulta de una atracción romántica hacia una persona en el que se siente con la necesidad obsesiva de ser correspondido), una enfermedad que, dijo, “nunca había escuchado en su vida”.

“Yo no sabía ni que existía eso; en mi caso, el buscar aceptación y la atención de esta persona me hizo hacer todo tipo de cosas. Si me decía ‘espérame cuatro horas en un punto’ y no llegaba la persona, yo seguía esperando, con tal de no generar disgusto”, contó.

El Dato: En 2021, 70.1% de mujeres de 15 años y más experimentaron al menos un incidente de violencia, psicológica, económica, patrimonial, física y sexual, según el Inegi.

La mujer, diseñadora de modas, afirmó que esta enfermedad la padece más gente de la que lo cree, en primera porque no se conoce sobre ella y, en segunda, porque “nos da miedo vernos al espejo, decir ‘híjole, yo tengo esto’”.

Karla señaló que su diagnóstico no fue inmediato, pues tuvo que atravesar muchas etapas para que, con ayuda de su psicóloga, pudieran identificar este trastorno “que desordenó todas las áreas de mi vida; yo sentía que no era yo, todo tenía que ver con la persona, no conmigo. Cuando me di cuenta, pasé por depresión y otra cosa es que tenía dolor constante de estómago; eran muchas emociones todo el tiempo”.

Expertos en salud mental coincidieron en que siete de cada 10 mexicanos han padecido la enfermedad del amor o limerencia y no lo sabían, y afirmaron que, por cultura e incluso por naturaleza, el mexicano sufre por amor de una manera obsesiva, dos características de la enfermedad.

Para la doctora Casandra Díaz, experta en psiquiatría por la Universidad de Guadalajara, es importante que en la era de la inmediatez y recompensa rápida, los padres de familia y jóvenes estén atentos incluso de sus propias emociones, ya que en ocasiones los pueden llevar a aceptar relaciones riesgosas o con manipulación “con tal de obtener un beneficio”. Señaló que de un universo de 10 consultas en una semana detectó que siete de esas “son por limerencia”.

“La limerencia, o la enfermedad del amor, es el estado mental involuntario que resulta de una atracción romántica hacia alguien en la que se siente una necesidad obsesiva de ser correspondido; entonces, aquí hay banderas rojas enormes porque una persona que llega a ese nivel será capaz de complacer en todo con tal de no perder eso que cree es amor, y de ahí surgen otras problemáticas, como tener intimidad sexual a edades tempranas, depresión y hasta enfermedades”, señaló.

40 por ciento de las mujeres ha vivido violencia emocional por su pareja

Según la última Encuesta de jóvenes en México 2020, del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, 70 por ciento de los jóvenes se declaran solteros (como estado civil), a pesar de referir “tener una ilusión con alguien” y dar importancia en su vida al rubro “pareja”; 43.2 por ciento lo considera “muy importante”, seguido de 30.6 por ciento en “algo importante”.

Al rubro “tener una vida sexual satisfactoria”, 34.3 por ciento lo considera “muy importante”, seguido de 30.6 por ciento como “algo importante”.

Por lo anterior, la doctora Rozzana Sánchez Aragón, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, señaló que “hay procesos antiguos, del comportamiento humano, nada más que no habían sido claramente identificados con un nombre común para que las personas los hablen en cualquier conversación”.

Diana Iris Tejadilla Orozco, especialista y exdirectora del Consejo Nacional de Salud Mental, explicó que los resultados positivos de la psicoterapia se encuentran bien documentados, de tal forma que recurrir al psicólogo es sumamente importante, “tanto como ponerse la vacuna contra el Covid-19”.

Recordó que no es únicamente ir para superar una crisis, en este caso por la limerencia, “también se puede recurrir al psicólogo cuando quiero mejorar algo que ya está bien y que puede estar mejor, o que no está bien y que me hace sufrir demasiado, o no permite ser autónomo”.

La importancia del amor ı Foto: La Razón

Diego Ozuna Vázquez, psicólogo clínico de la Universidad Veracruzana, explicó que la limerencia se puede dar con una persona que nunca se ha visto en persona o con una persona con la que se comparte una relación amorosa.

“La persona obsesiva no respeta el espacio de la otra y, en el caso de las redes sociales, han propiciado el aumento de este padecimiento; incluso, te puedo decir que, de cada 10 personas, al menos siete no saben que lo han padecido”, explicó.

El especialista dijo que, entre los síntomas físicos, “la persona acude a la consulta con mucha ansiedad. Puede presentar temblores, tartamudeo, sudoración, que son típicos del enamoramiento, pero esto es algo que le afecta en todas las áreas de su vida; algunos dejan de trabajar, dejan de comer o comen más. Es un estado que, de no curarse, puede agravar y, a mi parecer, es algo en aumento”.

Gastan 12% menos en regalos en Día del Amor

El presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), Gerardo López Becerra, aseguró que debido a la cuesta de enero, este 14 de febrero el gasto de los enamorados se reducirá entre 10 y 12 por ciento respecto del año pasado.

En entrevista con La Razón, señaló que sí habrá actividad mercantil, pero las personas, que aún no se han recuperado de los gastos decembrinos y de la cuesta de enero, harán uso de créditos, pues no hay liquidez.

El Dato: La inseguridad en estas fechas es una preocupación para los comerciantes, quienes se sienten en riesgo ante el alza de ilícitos como la extorsión o cobro de piso

“El 14 de febrero prácticamente es la primera fecha especial del calendario mercantil, regularmente se da el gasto, o sea, hay movilidad mercantil, comercial. A los mexicanos nos gusta celebrar el amor, la amistad. Entonces, en escuelas, en oficinas se llegan a hacer celebraciones, nosotros creemos que va a suceder este año, pero mucho del gasto que se va a dar, va a ser a base de crédito, va a ser un amor a crédito… no hay liquidez; la comida o el regalo, cada vez se busca que sean más baratos”, agregó.

De igual forma, López Becerra destacó que en fechas donde hay actividad mercantil, como el caso del día del Amor y la Amistad, “los criminales piensan que los negocios se recuperaron” y hay un aumento en el cobro de derecho de piso.

En ese sentido, aseguró que hay preocupación por los 10 mil elementos de la Guardia Nacional que fueron enviados a resguardar la frontera, porque eso significa que dejarán de tener presencia en las ciudades, y recordów que el tema de la inseguridad “es uno de los temas por los que el pequeño comercio baja la cortina”.

El presidente de los pequeños comerciantes indicó que con la nueva administración la seguridad ha mejorado un poco, “o sea ha habido pincelazos, por lo menos en el discurso dejamos de mandarle abrazos y consideraciones a los criminales”, pero consideró que no es suficiente.

Pocas ventas. Por su parte, con el Día del Amor y la Amistad a la vuelta de la esquina, comerciantes y emprendedores aseguran que, en tiempos de ventas a través de redes sociales, perciben una baja considerable, mientras que las compras que les hicieron se concretaron con anticipación. En un sondeo realizado por La Razón, vendedores cuyo nicho principal está en la web, dejaron ver la complicada situación que enfrentan este año.

“La verdad sí ha estado bajo, comparado con otros años, sobre todo por este rollo de los impuestos y las cosas que ahora te pide la página (Shein, Temu) para comprar. Sí ha bajado un poco la venta, pero los clientes de tiempo son los que por ahí no te dejan. Otras personas, con anticipación, sabiendo que tarda un poco en llegar el pedido, encargaron”, señaló Lizeth Hernández, comerciante establecida que también incursiona en redes sociales.

Coincide con el testimonio de Eduardo Rivera, quien también tiene una boutique online (en Instagram) y no ha registrado el mismo movimiento que durante los años anteriores.

“Ahorita sí ha estado bajo, con esto del Facebook, ahora con el Instagram más, pues ya cualquiera pone una boutique, una tienda en línea, entonces hay mucha oferta; sí veo que está ‘bajón’”, dijo.

Hoteles esperan aforo de 65% en esa misma fecha

El director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Alberto Albarrán Leyva, dijo que, para el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, se espera una ocupación de 65 por ciento en 300 hoteles que suman cerca de 40 mil cuartos.

Días antes de San Valentín, el representante hotelero comentó que, hasta el viernes pasado, la ocupación era de 58 por ciento; además recordó que el año pasado la media del 14 de febrero fue de 62 por ciento.

“Para este fin de semana traemos un porcentaje de ocupación de 62 por ciento, corresponde en parte a la celebración del 14 de febrero y en parte al fin de semana por las actividades propias que la ciudad tiene de turismo y de gente que viene”, dijo a La Razón.

32 módulos itinerantes habrá en CDMX para dar información sobre sexualidad

284.7 millones de pesos es la derrama económica esperada por hoteles y moteles

Albarrán Leyva destacó que hay una alta demanda en aproximadamente 110 hoteles que ofrecen servicios gastronómicos en sus terrazas, así como en paquetes de relajación o spa.

El directivo detalló que gran parte de estos hoteles está en Paseo de la Reforma y alcaldías como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, pero, precisó, últimamente también en Venustiano Carranza e Iztacalco, debido a las actividades turísticas o eventos en lugares como el Foro GNP.

“Antes de pandemia teníamos números de 68 por ciento con tarifas promedio de dos mil 100 pesos, el año pasado cerramos 62 por ciento con tarifa promedio de mil 900 pesos, pero nunca hemos tenido aforo del 100 por ciento por el 14 de febrero”, mencionó.

El Dato: Los módulos itinerantes también contarán con pruebas rápidas de detección de VIH, sífilis y hepatitis C, así como distintos talleres sobre la salud sexual.

El representante hotelero explicó que la demanda en esta fecha es más alta en moteles, por lo que prevé que haya ocupación de 100 por ciento.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, para este 14 de febrero espera una derrama económica de dos mil 68 millones de pesos, de los cuales 284.7 millones serán por alojamiento temporal en hoteles, moteles y cabañas.

“La Sedeco considera moteles y alojamiento temporal, si bien es cierto que hay mucho movimiento, pero el sector de hospedaje no ha sido tan movido como se pensaría”, aclaró la dependencia.

El subdirector de marketing de V Motel Boutique, Jesús González, dijo en entrevista que, en el caso de esta cadena de tres negocios, es difícil hallar una habitación para el 14 de febrero, debido a que es una fecha de alta demanda.

De acuerdo con el representante de estos moteles, en este caso los usuarios buscan nuevas experiencias, principalmente sexuales, y son las que ellos ofrecen, como habitaciones con spa, jacuzzi, cuarto de vapor, roof garden, vista panorámica al skyline de la ciudad, espacios para fiestas privadas y hasta lentes de realidad virtual con videos para adultos.

“Cada vez nuestros clientes son más exigentes, siempre buscando cómo sorprender a su pareja con experiencias cada vez más innovadoras. Justo lo que nosotros ofrecemos.

“Siempre son fechas muy importantes y con mucha demanda. Es un día muy especial para celebrar el amor”, comentó.

Módulo de educación sexual instalado en el Zócalo, ayer. Fotos|Cuartoscuro y Jonathan Castro|La Razón

Albarrán Leyva añadió que, a diferencia de alojamientos temporales como Airbnb, un hotel garantiza la seguridad e higiene, pues en caso de no contar con alguno de estos aspectos, se corren riesgos de salud e integridad.

“Más que nos afecte el tema de ocupación para los hoteles, nos ocupa y preocupa el tema de seguridad y limpieza; nosotros tenemos protocolos, trabajamos coordinados con las autoridades, incluso con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el Consejo Ciudadano y muchas entidades del Gobierno de la Ciudad en tema de prevención y denuncia.

“Claro que nos preocupa la hotelería informal, pero en esos aspectos, porque se contratan espacios que no son seguros y al final es la imagen de una ciudad”, abundó el representante hotelero.

Albarrán Leyva mencionó que, para el fin de semana del 14 al 16 de febrero, se espera una derrama económica de dos mil millones de pesos, incluyendo hospedaje, alimentos y paquetes de contrataciones extras.