Toca a las fiscalías indagar el caso Cuau: Sheinbaum

Las fiscalías competentes son quienes deben decidir sobre la culpabilidad o no del diputado de Morena y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acusado de una agresión sexual en contra de una familiar, refirió la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

En el contexto donde el exfutbolista busca crear una ley que proteja a hombres acusados sin justificación, Claudia Sheinbaum mencionó que el tema va más allá de las leyes pues, con independencia de si se trata o no de una persona pública, las fiscalías son las que tienen la responsabilidad de recabar pruebas, y los jueces, de tomar una decisión al respecto.

“Más allá de sí leyes o no, si se acusa a una persona de haber cometido un delito, ¿a quién le corresponde recabar las pruebas y presentarlo ante un juez? Pues les corresponde a las fiscalías. ¿A quién le correspondería decidir sobre el caso de Cuauhtémoc Blanco o de alguna otra persona, sea pública o no pública, si cometió un delito sexual en particular? Pues al fiscal, a la fiscalía. Entonces, la fiscalía no solamente es por el dicho de una persona, sino que tiene que recabar distinta información. Entonces pues le corresponde a los fiscales y a las fiscalías, y en todo caso a los jueces, si revisan que hay suficiente información en la carpeta de investigación, dictar una orden o no”, comentó.

Sheinbaum Pardo apuntó que por estas situaciones es por lo que se debe avanzar en la mejora del sistema de procuración de justicia y del Poder Judicial.

“Siempre hay un asunto subjetivo, obviamente, pero se busca en el máximo posible que las pruebas sean lo más objetivas posibles para poder determinar si se es culpable o no”, puntualizó.

El próximo miércoles sesionará la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para dar trámite a la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

