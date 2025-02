Faltantes en lista de candidatos generan retraso; hay anomalías

El Senado entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) las listas de los candidatos al Poder Judicial Federal incompletas, lo que ha retrasado que el Consejo General del instituto las apruebe.

De acuerdo con la información disponible, los aspirantes carecen de datos básicos sobre los aspirantes, como email, número telefónico, CURP, clave de elector o fecha de nacimiento.

El Consejo General del INE tenía previsto aprobar el sábado los listados con cuatro mil 224 candidatos en total, pero aplazó la sesión para darle tiempo al Senado de subsanar los errores hallados en los registros.

El Senado entregó la lista con los candidatos para la elección judicial con deficiencias: ı Foto: La Razón

De acuerdo con la información que trascendió, la mayor parte de las inconsistencias está en las listas del Poder Judicial de la Federación (PJF), pues ninguno de sus 955 candidatos tiene datos de contacto e identificación, como correo, teléfono, CURP o clave de elector.

El registro del Poder Legislativo suma mil 416 candidatos, de los cuales uno tiene su fecha de nacimiento incorrecta, cuatro carecen de CURP y ocho no tienen clave de elector, se detalla.

El Dato: Se tiene previsto que las impresiones de las boletas por parte de Talleres Gráficos de México para la elección judicial estén listas para la segunda quincena de mayo

Además, de los mil 430 aspirantes del Ejecutivo, 13 no tienen correo y ningún registro contiene fecha de nacimiento ni número telefónico.

El pasado 14 de febrero el INE le dio un plazo de 48 horas al Senado para corregir los errores detectados en las listas de candidatos a la elección judicial que entregó el pasado miércoles.

En un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, el INE indicó que recibieron cuatro mil 224 registros de aspirantes; sin embargo, existen vacíos de información.

“No se pudo obtener información que forma parte de los datos mínimos requeridos por esta autoridad electoral para el desahogo de las siguientes fases del proceso electoral

rdinario del Poder Judicial de la Federación, la cual se adjunta al presente”, señaló.

Además, el INE destacó que es “imprescindible” que la información sea subsanada y entregada dentro de las siguientes 48 horas, para poder seguir y mantener el curso del proceso.

“El plazo referido resulta razonable y necesario en atención a la etapa del Proceso Electoral Extraordinario en la que nos encontramos, toda vez que los tiempos establecidos para la organización de la elección son más reducidos en comparación con un proceso electoral ordinario”, sentenció.

El presidente de la Cámara alta rechazó esa posibilidad debido a que, señaló, no cuenta con la información.

El senador informó el sábado que se habían subsanado los vacíos de los Comités de Evaluación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, pero se dijo imposibilitado para hacer lo mismo con el Judicial, pues la información que piden no está en sus manos. Ya con dos días de retraso por los datos faltantes, este lunes a mediodía se prevé que el INE discuta su contenido en la sesión del Consejo General.

Denuncian falla. Este domingo, el INE hizo públicas las listas de candidatos que le entregó el Senado de personas candidatas para los cargos a elección del proceso electoral del Poder Judicial Federal; sin embargo, a menos de 24 horas de esta publicación, ya hay personas que denuncian irregularidades.

Una de las personas que denunció irregularidades fue la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien dijo que apareció en la lista aun cuando ella declinó del cargo.

“Hoy me entero de que el INE recibió por parte del Senado de México la relación de personas que contenderán en la elección extraordinaria de junio próximo. Para mi sorpresa, estoy incluida en esa lista, pese a que no me he postulado y, por el contrario, presenté mi declinación ante el Senado, lo cual le informé e informé al Consejo de la Judicatura Federal. Mi posición siempre ha sido clara: No a la reforma, NI al desaseo que últimamente estamos presenciando”, compartió a través de redes sociales.

A esto se sumó la magistrada de circuito y exmiembro del Comité de Evaluación del Poder Judicial, María Emilia Molina, quien agregó que en el puesto que aparece la magistrada no hay pase directo como se señala en la lista.

“Además, el tribunal de disciplina no podría tener ‘pase directo’ porque apenas se creará. En el listado dice que las personas actualmente integrantes del CJF están ‘en funciones’ en el de disciplina, lo que es no sólo falso, sino imposible (están creando una paradoja en el tiempo)”.

“Además, el acuerdo del Senado decía que para tener el pase directo por estar en funciones debía hacerse la solicitud por parte de la persona juzgadora. Aquí el acuerdo”, compartió a través de sus redes sociales.

Otro caso que se dio a conocer fue el de Sergio Javier Molina Martínez, quien está en dos listas para cargos distintos, lo cual está prohibido por la Constitución.

El consejero de la Judicatura Federal aparece para el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aparece en la lista para el cargo de magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial con el estatus EF, que significa “en funciones”, lo cual no es posible porque es un cargo de reciente creación, aunque se refiera en funciones en el PJF.

...Y ven claroscuros en su regulación

La consultora Marina Reyes, representante de la firma Integralia, calificó como algo bueno que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya aprobado un catálogo de infracciones para la elección del Poder Judicial (PJ), ya que en la reforma no se precisaba sobre las reglas de proceso, como el marco geográfico electoral y la fiscalización. No obstante, señaló que persisten “lagunas” que atribuyó al trabajo legislativo.

“Lo que hizo el INE fue hacer un esfuerzo adicional a todo lo que ya ha venido haciendo para tener una base jurídica sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer; entonces, en ese sentido, me parece que es algo bueno, es algo benéfico para el proceso electoral lo que aprobó el Consejo General del INE”, dijo.

“Sin embargo, todavía hay muchas cosas que los legisladores y las legisladoras no se propusieron aclarar. Insisto, este catálogo de infracciones es algo bueno porque ya queda muy claro, muy específico qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer y también los tiempos establecidos”, señaló a La Razón.

Respecto a las lagunas que todavía hay en el proceso electoral, Marina Reyes comentó que una de las más importantes es el marco geográfico judicial, que no coincide con el marco geográfico electoral y la fiscalización, ya que no está claro cómo el INE va a fiscalizar el financiamiento de las campañas.

“Una importante era el marco geográfico judicial porque nosotros tenemos un marco o hasta 2024 teníamos un marco geográfico electoral, que es el que venimos utilizando en las últimas elecciones, pero este no empataba con el marco geográfico judicial, entonces, el INE también se tuvo que aventurar a hacer este nuevo marco jurídico. Ya lo hizo. Este marco ya está”, comentó.

4 mil candidatos competirán en la elección judicial

Agregó que lo que todavía está pendiente por aprobar son las boletas de los cargos de jueces de distrito y magistrados. Mismos que ya pasaron por comisiones y se prevé que se aprueben esta semana en el consejo general.

“Un tema importante también que no está establecido, que a mí me parece de los más relevantes, no solamente en esta elección inédita, sino en general en todas nuestras elecciones, es el tema de fiscalización, es decir, qué es lo que va a fiscalizar el INE, cómo lo va a hacer, bajo qué reglas, si va a poder pedir información a instituciones bancarias”, indicó Reyes Roldán.