Presidenta insiste en que Google ‘está mal’ por haber modificado el nombre del Golfo de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que Google “está mal” por haber modificado el nombre del Golfo de México a Golfo de América en su servidor de Maps, tras el decreto emitido por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, la mandataria exhibió la carta que envió el servidor estadounidense en la que respondió que el cambio solo es apreciable dentro del territorio de aquel país, pero para el resto continúa apareciendo Golfo de América, con lo cual la mandataria también se dijo en desacuerdo.

“Esto está mal, como lo he dicho muchísimas veces, el decreto del presidente Trump le cambia el nombre a Golfo de América sólo en su plataforma continental, estamos hablando de 22 millas náuticas desde la costa, no a todo el Golfo. Aquí Google lo que está haciendo es cambiándole el nombre a la plataforma continental de México y de Cuba, y eso no tiene nada que ver con el decreto que hizo el presidente Trump para su propia plataforma continental. Entonces, no estamos de acuerdo en esto y el doctor Juan Ramón de la Fuente envió una nueva carta”, dijo.

“Decreto del gobierno de EU es para su plataforma continental”, explica Sheinbaum

En dicho escrito, la mandataria mexicana mencionó que el decreto estadounidense indicó que el cambio únicamente aplica para la plataforma continental de ese país.

“Ósea, sólo la plataforma continental de los Estados Unidos donde ellos tienen derecho a renombrar porque es su territorio”, dijo.

Comentó que se continuará en espera de que Google responda y en caso de que eso no ocurra, se procederá con la demanda civil que advirtió desde la semana pasada.

“Entonces, vamos a esperar la respuesta de Google y si no, procederemos ya en tribunales”, comentó.

El decreto del gobierno de Estados Unidos es para su plataforma continental; no para todo el golfo de México. pic.twitter.com/KBi9aWR4Av — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 18, 2025

