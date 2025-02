PRI exige transparencia sobre acuerdos con EU

El coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, pidió al Gobierno federal transparentar la negociación con la administración de Estados Unidos y que también se informe sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad en la línea fronteriza.

Señaló que “no queda claro” cuáles fueron las pláticas realizadas con el presidente Donald Trump, respecto a blindar la frontera norte con efectivos mexicanos.

El Dato: El priista dijo que se debería analizar qué significa que hayan declarado como terroristas a los cárteles

y qué pueden hacer ellos desde su legislación

El legislador dijo que deben comparecer los secretarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Cámara alta.

“Es necesario que nos aclaren los acuerdos que hubo con el presidente Trump, sobre los 10 mil elementos que se moverán a la frontera y qué otros compromisos se hicieron”, mencionó. “Es necesario garantizar que el resto del país va a estar resguardado”, señaló a La Razón.

Consideró que el acuerdo entre ambos países “no es claro”, por lo que sostuvo que es preciso que se informe respecto al despliegue de 10 mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera norte de México para combatir el narcotráfico. También sobre qué pasará con las personas migrantes que se han quedado varadas en territorio nacional tras la cancelación del CBP One y si realmente EU trabajará para frenar el tráfico de armas hacia México.

Señaló la importancia de que se diga si hubo algún pacto para la intervención de EU en territorio mexicano, sobre todo después de conocerse que una aeronave militar sobrevoló cerca de México.

“Es un avión que recaba información, por no ponerle otro nombre; sí cruzó el territorio de nuestro país y, bueno, eso ya es un escándalo, ¿no? ¿Esto se pactó o no se pactó? Si se pactaron estas cosas, ¿por qué no se llevan al Senado? ¿Por qué el gobierno no dice nada?”, cuestionó.

Para evitar la aplicación de aranceles se pueden hacer muchos compromisos y algunos podrían poner en riesgo la soberanía y la dignidad del país, dijo.

270 mil migrantes varados hay en México, según datos de EU

Cuestionado sobre la determinación del Gobierno federal de reforzar la frontera norte con 10 mil efectivos de la Guardia Nacional, Moreira dijo que es importante que se informe cómo se decidió el número de efectivos que enviarán, qué localidades estarían desprotegidas y bajo qué condiciones acuden.

También pidió que se aclare qué funciones tendrán estos elementos en el tema de los migrantes mexicanos y qué hará México con las miles de personas migrantes extranjeras, si se darán visas humanitarias o no.

“Tenemos un desastre en materia de política migratoria, y pues obviamente esto es un buen pretexto para presionarnos”, aseveró Rubén Moreira.

Expresó su preocupación porque Canadá haya determinado considerar a los cárteles como grupos terroristas; “es producto de que México haya sido permisivo los últimos seis años”, dijo.