Presidenta confía en lograr acuerdos con EU

A 14 días de que se venza el plazo que dio Estados Unidos para poner en marcha la imposición arancelaria a México, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, confió en que esta semana se confirmarán las reuniones entre ambas administraciones para abordar los acuerdos en materia económica y de seguridad, respecto de lo cual ya se trabaja en un plan de colaboración a largo plazo.

El Dato: El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, dijo que su país trabaja para frenar el tráfico de armas desde su territorio hacia México como parte de la cooperación.

La mandataria comentó, en su conferencia de ayer, que ambas administraciones mantienen un intercambio de información acerca de los avances respectivos relativos a los compromisos que ambas administraciones hicieron en el marco de la pausa arancelaria de un mes.

“Nos enviamos información permanentemente, tanto del gobierno de Estados Unidos a México, como de México a Estados Unidos, de estas operaciones que hay en la frontera. Nosotros estamos trabajando, como siempre hemos trabajado, para disminuir los índices delictivos y, obviamente, disminuir el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos; lo tenemos que hacer, además, por razones humanitarias”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Evaluado por un jurado internacional Reconocen a acuario de Mazatlán

Sobre las reuniones esperadas, señaló que el secretario de Estado del país vecino, Marco Rubio, también reconoció la posibilidad de los encuentros, y mencionó que por ahora el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para reunirse con Howard Lutnick, una vez que éste sea ratificado por el Senado estadounidense como secretario de Comercio.

Refirió que la administración estadounidense también ha reconocido que es importante atender el tráfico de armas provenientes de empresas de aquel país hacia el territorio mexicano.

“El secretario de Estado del Departamento de Estado, Marco Rubio, reconoció, lo cual yo creo que es la primera vez que se reconoce, que no solamente es el tema del tráfico de las drogas, sino también de armas de Estados Unidos a México.

“Lo dijo claramente en una entrevista, de que estamos pidiendo que ellos también participen en que no entren armas de Estados Unidos a México, particularmente… Todas las armas, pero particularmente las de alto poder. Entonces, esperemos que esta semana lleguemos al acuerdo”, declaró.

En cuanto a la reunión de seguridad, comentó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, será quien encabece el encuentro por parte de México y aún se espera saber quiénes más lo acompañarán.

En este contexto, la titular del Ejecutivo resaltó que las fuerzas armadas mexicanas han establecido comunicación “muy respetuosa” con autoridades estadounidenses, en relación con el despliegue de elementos en la frontera con México, como parte de los acuerdos entre ambos países.

Tras mencionar que México se ha ocupado de disminuir la incidencia delictiva, destacó que el pasado viernes se desmanteló un laboratorio de metanfetaminas en Sinaloa. Además, recalcó que, como parte de este plan, se trabaja en acuerdos de colaboración a largo plazo.

“Se está trabajando permanentemente en esto y hay información de uno y del otro lado, y vamos a esperar las reuniones de esta semana para avanzar, porque el objetivo es no solamente lo que se está haciendo ahora, sino un plan de largo plazo de colaboración, de coordinación, respetando nuestras soberanías para el tema tanto de seguridad como el tema de comercio y migración, que ya lleva su ruta”, dijo.

En cuanto a la deportación de migrantes, la mandataria mencionó que desde el 20 de enero han llevado 14 mil 470 personas a territorio nacional, de las que 11 mil 379 son mexicanos, para un promedio diario de 406 connacionales deportados.

Descarta riesgo para inversiones en el país

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que las inversiones en el país seguirán adelante, aunque afirmó que las empresas en todo el mundo aún aguardan a ver cómo resultan las imposiciones arancelarias con las que ha amagado su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Consultada sobre si algún inversionista ha pausado sus planes en México a causa de la política económica estadounidense, respondió que es natural que el sector involucrado, incluso dentro de EU, opte por esperar a ver si se aplicarán o no las tarifas.

“Eso es obvio, ¿no? O sea, cuando está la posibilidad de poner un arancel, nuevas inversiones están esperando a ver qué tipo de arancel, cómo se pone y si se pone o no se pone. Eso es natural, no es un gran descubrimiento de estas investigaciones, es como sentido común. Por eso, vamos a esperar esta semana y la próxima… No sólo es México, es el mundo entero; incluso, en el propio EU están esperando”, dijo.

En este contexto, espera que se concrete un buen acuerdo con EU y se dijo confiada en que continuarán adelante los proyectos de inversión en México, como efecto del crecimiento del mercado interno.

“Espero, como siempre, que lleguemos a un buen acuerdo con el gobierno de EU. Y, de todas maneras, la inversión en México va a seguir. No solamente por el mercado interno que está creciendo, sino también por la integración económica, aún con cualquier situación que se vaya a presentar. Pero esperemos que el acuerdo sea bueno y vamos a esperar estas dos semanas”, dijo.

Destacó que en Veracruz hay cerca de cuatro mil millones de pesos de inversión de empresarios, principalmente mexicanos, en el puerto.

“Mucha de la importación en el puerto de Veracruz no tiene que ver con EU, sino con Europa y Brasil. Importación de granos, importación de vehículos, y esas inversiones siguen. Entonces, la inversión en México va a seguir”, insistió.





Yulia Bonilla