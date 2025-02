Le corresponde a Alcalde mantener unidad y principios de Morena, dice Sheinbaum sobre afiliación de Yunes Márquez

Ante las inconformidades y reclamos desatados por la afiliación del senador expanista Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que a ella ya no le compete intervenir en la vida interna del partido, pero es a la dirigente guinda, Luisa María Alcalde, a quien le corresponde mantener los principios y la unidad del mismo.

Ayer, el legislador se registró para formar parte de Morena, lo cual fue rechazado por miembros del movimiento, como la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien advirtió que de permitirse su incorporación procedería con pruebas que lo involucran en delitos de lavado de dinero y otros. Tras ello, Alcalde Luján anunció que el caso sería analizado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Sheinbaum Pardo recordó que, en la sesión del Consejo Nacional de Morena, celebrada el 22 de septiembre del año pasado, ella puso pausa a su militancia dentro del partido y subrayó que ahora, desde la Presidencia, sólo le toca fortalecer a la Cuarta Transformación.

“Se lo dejo a la presidenta de Morena. Yo creo que... A mí me toca, desde la Presidencia, fortalecer a nuestro movimiento y que no se entienda nuestro movimiento como un partido político, porque eso evidentemente no, sino lo que representa nuestro gobierno, que finalmente es el anhelo del pueblo de México por la justicia. A quien está hoy a cargo del partido le corresponde también mantener la unidad del partido y también los principios del partido. Entonces, ya ellos tendrán que decidirlo”, declaró.

Consideró que el debate interno que se desató a raíz de la posible afiliación de Yunes Márquez es “bueno” porque eso indica que no hay un pensamiento único al interior del partido guinda y el debate llevará a decidir qué es lo que le conviene.

Acerca de las acusaciones contra el veracruzano, también señaló que habrán de iniciarse las investigaciones por parte de las instancias que correspondan.

“Pero bueno, pues que se investigue, pues sí. Pues sí, ya que lo diga Rocío, pues la gobernadora. Yo estoy hablando del tema interno de un partido político de Morena, del cual provenimos y de lo que nos corresponde. Entonces, yo creo que se abra el debate, está bien, es algo bueno siempre. Y que se fortalezca siempre los principios y resguardar el movimiento”, dijo.

