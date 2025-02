Se mantiene enredo en listado electoral

A dos días de la impresión de las boletas electorales, la lista de candidatos para la elección del Poder Judicial se mantiene en vilo. Ninguna autoridad tiene claro cómo resolver las inconsistencias y el registro irregular de candidaturas.

Mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvo que la resolución del problema corresponde al Senado, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara alta, responsabilizó al instituto y a los aspirantes. A su vez, el comité de evaluación del Poder Legislativo se deslindó, asegurando que no alteró la lista.

El Dato: El senado recibió la orden de suplir en sus responsabilidades al comité evaluador del Poder Judicial, y la Cámara alta hizo la selección a través de tómbola.

En medio de esta incertidumbre, continúan surgiendo irregularidades. Las ministras de la Suprema Corte que buscan repetir en el cargo no aparecieron en la primera lista enviada por el Senado al INE.

El pasado 12 de febrero, el Senado entregó un listado con 60 candidatos a ministros de la SCJN, pero en él no figuraban las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, a pesar de tener pase directo. Sus nombres aparecieron hasta una segunda lista enviada el 15 de febrero, fuera del plazo legal.

La reforma judicial establece que los actuales ministros que deseen reelegirse tienen pase directo sin inscribirse ante el comité de evaluación, pero sus nombres debían figurar en la lista final.

Fuentes del INE informaron a La Razón que el instituto continuará pidiendo explicaciones al Senado sobre las anomalías, pues no tiene facultades legales para alterar el listado o agregar nombres de candidatos o candidatas.

En entrevista con La Razón, Andrés García Repper, integrante del Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL), afirmó que el comité sólo completó datos personales faltantes de 14 candidatos a petición del INE, como la CURP o la clave de elector, pero no realizó modificaciones en la lista de aspirantes.

Por su parte, Fernández Noroña aseguró que la labor del Senado concluyó con la entrega del listado al INE y que no entrará en un enfrentamiento con el órgano electoral por las inconsistencias detectadas.

“Ya no tenemos ninguna responsabilidad, ya acabó nuestra función; vamos a coadyuvar todo lo que quieran, todo lo que nos pidan. No me voy a pelear con el INE, pero sí aclaro cosas, porque están aprovechando. Yo creo que me está yendo tan bien políticamente que usan este tema para darme algunos llegues”, dijo.

El presidente del Senado reconoció que algunos nombres no figuran en las listas enviadas, argumentando que se debe a su pase automático a la elección judicial. Sin embargo, sugirió que dentro del INE hay un “grupo maldoso” que intenta deslindarse de responsabilidades, aunque evitó señalar a personas específicas.

Como ejemplo, mencionó a Lilia Mónica López Benítez, de quien afirmó que renunció a su pase directo como magistrada, y su elección será en 2027.

“Ella es integrante del Consejo de la Judicatura y ahí tiene pase directo. Aquí está su oficio. Les puedo dar copia. No renunció al pase directo del Consejo de la Judicatura. Dicho de otra manera, es una farsante, porque aquí vino a protestar”, acusó.

La magistrada respondió en la red social X, asegurando que sí presentó su declinación ante el Senado en octubre de 2024: “El señor Noroña, del Senado de México, me llama farsante porque, según él, no decliné al cargo que hoy ostento. O no ha leído mi escrito o no lo ha entendido, pero decliné postularme a cualquier cargo de elección popular, sea extraordinaria de 2025 o de 2027”, publicó.