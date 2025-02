Actos en contra de soberanía no se aceptarán, dice Presidenta

Frente a la declaración de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no se permitirán actividades “extraterritoriales” y adelantó que ya se analizan acciones adicionales para proteger la soberanía de México.

La mandataria comentó que aquel país puede denominar a las bandas delincuenciales como desee y negó que su administración las defienda; por el contrario, señaló, se les combate.

“Que no haya confusión. Nosotros lo que defendemos es la soberanía. Ellos le pueden llamar como quieran, pero nosotros defendemos la soberanía. Entonces, si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, ésas no las aceptamos”, respondió.

El Dato: La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, destacó que México tiene leyes sólidas contra el lavado, por lo que no hacen falta reformas en la materia.

En conferencia señaló que la Ley de Seguridad Nacional establece las acciones permitidas y es bajo ésta como se actuará; por ello, recalcó que se analizan cambios para fortalecer la política de protección al país.

“En la Ley de Seguridad Nacional está muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer y estamos evaluando, valorando cuestiones adicionales para la protección de nuestra soberanía. Porque no se puede permitir que hagan actividades que no son parte de la colaboración”, indicó.

En ese marco, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales, señaló que entre los principios de las Fuerzas Armadas está el jamás subordinarse ante EU.

“Podemos trabajar juntos, podemos hacer operaciones con ayuda de ellos y de nosotros en diferentes ámbitos, pero jamás las Fuerzas Mexicanas se deberán subordinar a la de EU”.

A pregunta expresa, la Presidenta negó tener miedo de su homólogo de EU, Donald Trump, y se dijo confiada en que el diferendo actual se superará y ambos llegarán a una buena relación.

“No (tengo miedo). Tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo? El presidente Trump tiene su manera de expresarse. Entonces, primero, hay, en este momento, diálogo. Y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía; y si llegara a vulnerarse, hay un pueblo entero para defender a su patria”, respondió.

Recordó que el trato entre el republicano y el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue de respeto y estuvo antecedido por una disputa arancelaria, por lo que confió en que esta ocasión también se alcanzará una buena comunicación entre ambos.

“Hay historias muy difíciles. Yo pienso que la relación del presidente López Obrador con el presidente Trump fue un buen momento en la relación entre México y EU, de mucho respeto del presidente Trump a México, después de momentos difíciles cuando quiso poner aranceles relacionados principalmente con el tema migratorio. Tiendo a pensar que va a haber una buena relación entre el presidente Trump y la Presidenta de México”, declaró.

Como lo ha apuntado desde el inicio de su administración, dijo que su Gobierno se esforzará por mantener una buena relación y continuar con las “pláticas”, en el marco de la relación comercial que los une, pero procurando la independencia y la soberanía del país.

“No nos vamos a ir a ningún lado, somos socios comerciales y tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para tener una buena relación… nosotros tenemos que buscar hasta el límite de nuestra soberanía y de nuestros principios la mejor relación posible”, enfatizó.