Detenciones migrantes en EU llegan a nivel más bajo

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que las detenciones de personas migrantes en Estados Unidos llegaron a su nivel más bajo en la historia.

Durante su conferencia matutina expuso las gráficas que dan cuenta de la disminución en los “encuentros” con personas en situación migratoria irregular, subrayando que en el último día fueron menos de 400.

“Hoy los encuentros están en el nivel más bajo desde la historia reciente en 367 personas el día de ayer”, dijo.

Atribuyó este cambio en la tendencia migratoria a la desaparición del CBP One, por instrucción del presidente norteamericano, Donald Trump, y con el cual se posibilitaba a los migrantes el obtener una cita para su ingreso a dicho país.

“A que desaparece esta forma de entrar a Estados Unidos legal que se llamó CBP One, que era esta forma de asilo de personas extranjeras, principalmente, no mexicanas que llegaban a la frontera con Estados Unidos. Cuando llega el presidente Trump desaparece el CBP One, que era una forma de asilo de personas, muchas de ellas venezolanas, cubanas, de otras nacionalidades que llegaban a Estados Unidos; cuando desaparece CBP One se reduce todavía de manera muy importante”, dijo.

De acuerdo con lo dado a conocer este martes, las detenciones de personas en éxodo cayeron a los niveles más bajos en siete años, al registrarse 81 mil 792 en enero de este año, lo cual está muy por debajo del máximo de 370 mil en diciembre de 2023.

376 detenciones de personas en éxodo registró el CBP

El nivel observado no se registraba desde, por ejemplo, octubre de 2018, cuando apenas había pasado año y medio del primer periodo presidencial de republicano Donald Trump, y que entonces se tenía el reporte de más de 60 mil detenciones, lo cual ascendió conforme el paso de los meses.