Atención a las causas, prioridad del Gobierno de México, destaca Rosa Icela Rodríguez

Para el Gobierno de México es prioridad la Atención a las Causas que generan la violencia, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Al presentar los avances en este eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, la funcionaria federal explicó que construir la paz es permanecer en el territorio para identificar las problemáticas que enfrentan las familias e incorporar a sus integrantes a los distintos programas y servicios.

Para el @GobiernoMX es prioridad la atención a las causas que generan la violencia en zonas específicas del país, por eso #hoy, en la #MañaneraDelPueblo, encabezada por la Presidenta @Claudiashein, presentamos los avances del trabajo coordinado para acercar programas y acciones…

Resaltó que la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a todos quienes forman parte del gobierno a desarrollar acciones para garantizar el bienestar y prosperidad de la población.

“Parte importante de Atención a las Causas es la implementación de todos los programas sociales; sobre todo, aquellos que van dirigidos a la población más desprotegida”, dijo la secretaria de Gobernación durante la Conferencia del Pueblo.

Reportó que, desde diciembre, cuando comenzó esa labor, a la fecha se han efectuado casi 65 mil visitas en 73 colonias de municipios prioritarios con mayor incidencia delictiva y rezago, en particular en Guanajuato, Baja California, Tabasco, Estado de México, Guerrero, Chiapas y Michoacán.

Ahí, refirió, los brigadistas tocan a la puerta de cada casa para decirle a las familias: “aquí estamos, estamos para servirles y aquí está su gobierno“.

“Si una persona requiere, por ejemplo, atención médica, hay que canalizarla a este servicio; si un joven no estudia o no ha encontrado oportunidades de empleo, hay que incorporarlo a Jóvenes Construyendo el Futuro; y si un niño no va a la escuela, pues tiene que ir a la escuela con apoyo de su familia”, detalló.

Además, señaló, mediante 73 Ferias de Paz, en 10 municipios de siete estados, se acercaron a la población servicios, programas, apoyos, salud, deporte, cultura.

Agregó que también se han otorgado más de 373 mil atenciones de salud, cultura, asesoría y activación física; se integraron 91 Comités de Paz para garantizar en las colonias y comunidades la permanencia y continuidad de esta estrategia.

Sobre la campaña preventiva “Aléjate de las Drogas, el Fentanilo te Mata”, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que se distribuyen trípticos y carteles en cada colonia, y se imparten pláticas.

Por ejemplo, comentó, que en Pantelhó, Chiapas, se restableció la actividad económica y la vida cotidiana en general, y que se trabaja en algunos municipios de Michoacán, como Cuitzeo, donde en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional se rehabilitó una secundaria, una plaza pública, se atendieron a niñas y niños con discapacidad y se realizó el canje de armas por dinero en efectivo.

Como parte de la estrategia, también se trabaja en las 32 Mesas de Paz Estatales y 266 Regionales, que llevan a cabo jornadas de paz en todo el país.

Con todas estas acciones, se han logrado 609 mil atenciones de los tres órdenes de gobierno; se han organizado un total de 848 jornadas de paz, Ferias de Paz, y se integraron 91 Comités de Paz.

Del Gobierno de México participan 37 dependencias y organismos que ofrecen más de 100 programas y servicios para la atención de las personas y las comunidades.

Sí al desarme, sí a la paz

Por instrucción de la Presidenta, se continúa con la acción “Sí al Desarme, sí a la Paz”, que a la fecha ha permitido intercambiar 498 armas cortas; 122 armas largas; 77 granadas y más de 13 mil cartuchos útiles. Lo anterior desde el 10 de enero a la fecha.

Como parte de esa estrategia, también niñas y niños intercambiaron juguetes bélicos y se entregaron más de 2 mil 500 juguetes didácticos y recreativos a cambio.

