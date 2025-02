Fernández Noroña justifica retraso en reforma contra el nepotismo; Monreal reitera aspiración en Zacatecas

Tras la aprobación de la reforma al nepotismo y su retraso a 2030, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado explicó que la reserva presentada fue para priorizar la alianza con el Partido Verde.

“Nosotros privilegiamos, yo en lo personal opiné en su momento que era mejor llegar a un acuerdo con el Partido Verde que traía las dos posiciones, quien decía que en el 2027 y quien decía que en el 2030”.

Lo anterior, después de que el Senado amplió de 2027 a 2030 la entrada en vigor de la reforma contra el nepotismo y luego que la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Morena que dentro de tres años no postule a ningún familiar para algún cargo de elección.

El presidente de la Cámara alta agregó que, aunque no estará prohibido en el 2027 aspirar por un cargo, “quienes pudiesen competir en esa condición van a tener un señalamiento y un cuestionamiento permanente. No estoy diciendo que no participen quienes legítimamente tengan derecho, no están impedidos. Si, en el caso de nuestro movimiento, si ganan la encuesta pueden participar, no hay discusión”.

“Yo no trato ni deseo ser un hipócrita”: Monreal

Por otro lado, Saúl Monreal, senador morenista refrendó su aspiración de ser el próximo gobernador de Zacatecas: “Si la deseo, la aspiro y voy a esperar los tiempos”, afirmó.

El exalcalde de Fresnillo, comentó que la reforma contra el nepotismo “se dio esa manera y de nuestra parte vamos a continuar”.

Insistió que “está presente la aspiración, yo no trato ni deseo ser un hipócrita, deseo siempre hablar con honestidad y como dicen: el que respira, aspira y por supuesto que mi aspiración está ahí”.

Ricardo Anaya, por otro lado, criticó la decisión de posponer la fecha para implementar la reforma contra el nepotismo. “Lo que nos parece lamentable, o de plano, una simulación del gobierno, ves que fue el partido oficial el que terminó rechazando la iniciativa de la Presidenta”.

Calificó la decisión también como un “asunto interno de su movimiento”. Insistió que el PAN se mantendrá en “lo correcto” y seguirá pugnando porque el no nepotismo avance en lo inmediato.

