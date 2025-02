México está en una situación ‘francamente compleja’ con Estados Unidos: especialista

En medio de la insistencia de Donald Trump por imponer aranceles a mercancías mexicanas y a unos días de que venza la pausa de un mes que se consiguió para que esto no sucediera, el especialista en materia de seguridad, Eduardo Rosales, advirtió que México se encuentra en una relación compleja y áspera con aquel país.

En entrevista con el periodista Javier Solórzano, para su noticiero en La Razón, resaltó que además este diferendo se enmarca con el intercambio de declaraciones que ha habido entre los mandatarios de ambos países, entre sí.

“La situación es francamente compleja y bueno esta relación entre México y Estados Unidos cada vez más áspera, cada vez más distante, cada vez más tensa y una guerra de declaraciones entre los titulares de los poderes ejecutivos y funcionarios de alto nivel”, comentó.

Refirió que los trabajos hechos por el Gobierno de México, como parte de los compromisos que hizo para alcanzar la prórroga arancelaria, pareciera que no satisfacen al republicano.

Aunque el Gobierno mexicano logró una prórroga, Rosales destacó que los esfuerzos no han sido suficientes para frenar la producción y exportación de drogas a EU. ı Foto: Reuters

“Parece que los diez mil miembros de la Guardia Nacional pues no fueron suficientes para evitar esto de la cuestión de los aranceles. Y digamos que el problema de la migración se ha atenuado, se ha disminuido; sin embargo, el problema de las drogas, no… Lo real es que no se ha frenado ni la producción de drogas en México, ni es decir, tú me lo puedes permitir, ponerlo entre comillas, ni la exportación de las mismas a Estados Unidos”, dijo.

Especialista en seguridad afirma que México no concretó en plan de cooperación

A su vez, la administración mexicana no aprovechó el tiempo para concretar un plan de cooperación que corrigiera los puntos débiles en cuanto a seguridad.

“Lo que se tiene que hacer, y que se desperdició el tiempo, es que se debió de haber gestado, trabajado, estructurado un acuerdo de cooperación en la materia, una especie de iniciativa Mérida, pero habiéndole corregido todas las debilidades, desde luego, todas aquellas situaciones que no funcionaron porque el Entendimiento Bicentenario no sirvió para nada”, opinó.

Respecto a la reunión que sostendrá este jueves el Gabinete de Seguridad con autoridades de aquel país, consideró que llegarán con una presión “fuerte”.

“Ya estamos en este momento, a horas literalmente de la reunión, entonces este gabinete de seguridad de México, y la presión es muy fuerte, llega con la pistola del señor Trump en el estómago y contra la contra la pared”, mencionó.

El especialista recalcó que finalmente esto es un problema que se arrastra años atrás y que resulta casi imposible revertir en unos meses que lleva el nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En años anteriores se dejó crecer el monstruo, el leviatán de los cárteles de las drogas y, ahora, en unos cuantos días que lleva pues la presidenta, evidentemente esto no se puede ni siquiera controlar o revertir. Eso es una tarea de largo plazo”, recalcó.

