Zoé Robledo destaca plan Vive saludable y vive feliz, que anunció el Gobierno federal

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aplaudió a la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, del Gobierno federal.

Durante la presentación del programa, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Zoé Robledo dijo que se da cumplimiento al compromiso número 30 de los 100 que hizo la mandataria.

“Eso nos va a ayudar a que las mamás, papás y tutores tengan un reporte personalizado para cada niñas y niño, que se les entregue a ellos con las recomendaciones y, sobre todo, con las acciones cuando haga falta llevarlos a un Centro de Salud, ya sea del IMSS, del IMSS-Bienestar, del Issste o de alguna de Secretaría de Salud en los estados que aún no se suman”, dijo.

Destacó que el mejor momento para prevenir enfermedades es hoy, comenzando con las niñas y niños de México, con trabajo en equipo y con la ayuda del personal de Enfermería del IMSS, que se encargará de dos módulos importantes: el de Salud Bucal y el de Agudeza Visual, Ojos y Boca.

“Ese trabajo territorial, escuela por escuela, alumno por alumno, alumna por alumna, hasta llegar a 11 millones 811 mil 612 niñas y niños que se van a convertir en la cohorte más grande de la salud en primarias públicas de la que se tenga memoria en el país”, señaló.

Yo los quiero invitar ustedes a que hagamos un viaje por el tiempo. Hace 100 años, 101 años exactamente, este señor que está aquí atrás José Vasconcelos fue secretario de Educación Pública y publicó este libro que es ya un clásico: Lecturas Clásicas para Niños, publicado y se distribuyó en todas las escuelas de México en 1924, pero no crean ustedes que este por ser un libro para niños está lleno de dibujitos, ni de ilustraciones, no viene ni la Peppa Pig, ni viene acá los Avengers, ninguno de esos.

Este libro está lleno de lo máximo de obras literarias de la literatura universal, aquí estaban las poesías de Rabindranath Tagore, estaban Las Mil y una Noches, las gestas heroicas de La Ilíada, La Odisea, El Quijote, Shakespeare, la historia y las leyendas de México también y en aquel momento, cuando Vasconcelos planteó que las niñas y niños, como ustedes tenían que leer a los clásicos muchos se escandalizaron y decían: ¿Y por qué los niños van a tener que leer a los clásicos? O peor aún, algunos se preguntaban: ¿Podrán acaso las niñas y los niños entender los clásicos?

Y la respuesta la da el propio Vasconcelos aquí en el libro y dice lo siguiente en el prólogo:

“Alguien me dijo que los niños no deben leer a los clásicos porque no están al alcance de sus pequeñas inteligencias, pero les hicimos ver la petulancia con que nosotros los mayores juzgamos el cerebro infantil. Nuestra propia pereza nos lleva a suponer que el niño o la niña no comprenden lo que a nosotros nos cuesta esfuerzo; olvidamos que el niño y la niña es mucho más despierto y no está embotado por los vicios, ni por los apetitos. Tanto es así, que me atreví a formular la tesis de que todos los niños y todas las niñas tienen genio y sólo al llegar a los dieciséis años nos volvemos tontos”.

Bueno, así decía y así era Vasconcelos y en uno de los textos que incluye en Los Clásicos para Niños es el cuento Tres Preguntas, de un escritor extraordinario que se llama León Tolstoi y en este cuento relata la historia de un rey que un día pensó que si él conociera la respuesta a tres preguntas, entonces ya nunca iba a fallar en ninguna cuestión, en ningún asunto que él se decidiera a hacer.

Las tres preguntas eran: ¿Cuándo es el momento más oportuno para hacer algo? ¿Quién es la persona más importante con la que hay que trabajar? Y la tercera ¿Cómo elegir la cosa más importante que hay que hacer?

Y el rey entonces anunció que cualquier persona que respondiera las tres preguntas recibiría una gran recompensa. Muchas personas llegaron al Palacio con una respuesta para cada una de las preguntas, pero al rey no le gustó ninguna y entonces decidió ir a buscar la respuesta y no esperarla.

Y viajó ahí lejos a las montañas, a las partes más apartadas, a unas cuevas donde vivía un ermitaño que tenía fama de sabio y se decía que ese viejo sabio jamás recibía a un hombre si era rico.

Entonces el rey se despojó de sus ropas reales y de su corona y se puso ropa de campesino y le pidió a sus guardias que no lo acompañaran, que él iba a ir solo al encuentro de este ermitaño.

Y cuando se lo encontró le dijo que lo había ido a buscar para que le ayudara a responder las 3 preguntas, pero el ermitaño no le respondió no le hizo caso. Estaba cavando un hoyo para poder sembrar ahí unas verduras.

Entonces el rey se quedó viendo, esperando un rato y cuando vio que el viejo ermitaño se empezaba a cansar de tanto cavar, decidió él tomar la pala y ayudarle a cavar él mismo.

Pasó el tiempo, volvió a hacer las tres preguntas, pero tampoco obtuvo respuesta y de pronto vieron los dos que a lo lejos se acercaba una persona y que venía como rengueando, así como caminando medio raro y cuando se acercó, vieron que venía herido.

Entonces lo curaron, le hicieron todas las curaciones y le salvaron la vida, le pararon una hemorragia.

Al otro día, cuando el hombre despertó y el rey seguía ahí, el otro hombre le pidió una disculpa al rey y le dijo: “Quiero pedirle una disculpa porque yo veía aquí a matarlo, pero como usted me atendió, me salvó, me curó las heridas, decidí no hacerlo y al contrario, agradecerle porque yo me consideraba su enemigo y ahora ya no lo es. Estoy en deuda con usted”.

Cuando estaba pasando esto, el viejo ermitaño interrumpió y le dijo al rey que ya había encontrado lo que buscaba. Le dijo: “Si no me hubieras ayudado a cavar, te hubieras aburrido y te hubieras regresado y cuando hubieras regresado, te hubieras encontrado a este hombre solo y se hubieran peleado, te hubiera atacado.

Pero además, si cuando él llegó no lo hubieras ayudado y no lo hubieras sanado, nunca se habrían reconciliado. Esas con las respuestas.

Acuérdate que el tiempo más oportuno es el único, el inmediato, ahora y solo ese momento es cuando somos amos de nosotros mismos.

Y la persona más importante es aquella que está a tu lado, en este preciso momento, esa es la persona más importante de todas y la obra más importante es simplemente hacer el bien.

Por eso hoy, aquí y ahora, y justo con ustedes es que arranca este gran programa que presentamos y que es uno de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Dentro de la república educadora, humanista y científica, el compromiso número 30, las escuelas serán espacios de prevención de la salud.

Y para lograrlo hicimos todos en del equipo con el secretario Kershenobich, con el secretario Delgado, con Rocío, con todas y con todo el sector seguimos las mismas máximas del sabio y las 3 preguntas.

¿Cuál es el mejor momento para prevenir enfermedades? Hoy, no mañana. Hoy.

¿Con qué población comenzar una estrategia preventiva, radicalmente preventiva? Con las niñas y los niños de México.

¿Y qué es lo más importante que debemos hacer? La respuesta está aquí, está en el aire y es esta, Vive saludable y vive feliz.

Y aquí hay una parte importante que es el trabajo en equipo, por eso quiero presentarle a las niñas y niños de México a un personaje, seguramente algunos ya las conocen, nosotros les decimos “las meras, meras”, las enfermeras del IMSS, que están aquí con nosotros el día de hoy, así las verán con su uniforme, su cofia, su sonrisa y su ciencia.

Algunos quizá las conocen, estuvieron ahí cuando nacieron, las han visto a veces quizá cuando llegan a vacunar y en otros muchos momentos.

Pues, bueno, ellas y ellos también estarán encargados de dos módulos importantes de ese programa, el de salud bucal y el de agudeza visual, es decir, los ojos y la boca.

Ahora se va a explicar con más detalle lo que ellas van a hacer, pero lo importante es en dónde lo van a hacer, porque serán 3 mil 869 enfermeras y enfermeros del IMSS que se van a desplegar por todo el territorio nacional para acudir a todas y cada una de las 90 mil 832 escuelas.

Y ellas algunas, como lo hicieron quizá el día de hoy, van a llegar a la escuela en metro o van a llegar en transporte público, o quizá caminando, pero a otras escuelas de nuestro país va a tener que llegar en lancha, a otras escuelas van a tener que llegar a caballo, porque así es nuestro territorio y hasta ahí es hasta donde queremos llegar.

Ese trabajo territorial escuela por escuela, alumno por alumno, alumna por alumna, hasta llegar a 11 millones 811 mil 612 niñas y niños que se van a convertir en la cohorte más grande de la salud de las niñas y los niños en primarias públicas que se tenga memoria en este país.

Por eso, otra participación que estamos incorporando por parte del Seguro es la que tiene que ver con la tecnología. Que todas las acciones de todos los módulos que ahora vamos a ver: Peso, talla, agudeza visual, salud bucal, va a cargarse en una Tablet. Con eso vamos a tener una plataforma que, en una plataforma que desarrollamos y vamos a tener por primera vez un Expediente Digital de Salud Escolar.

Un expediente que va a permitir que inicien esa historia en donde buscaremos siempre no esperar a la enfermedad, sino que buscaremos siempre mantener la salud. En eso hemos trabajo con la Agencia de Transformación Digital para que esto sea posible.

Y eso, lo que nos va a ayudar es a que los papás, las mamás, los tutores, tengan un reporte personalizado para cada niña, para cada niño, que se le entregue a ellas y a ellos, a los padres, a las madres, con las recomendaciones y, sobre todo, con las acciones.

Cuando haga falta llevarlos a un Centro de Salud, ya sea del IMSS, del IMSS Bienestar, del ISSSTE o de alguna secretaría de Salud de los estados que aún no se suman, pues entonces tendrán esa información para dirigirse a ellos.

Por ellos está este trabajo en equipo y un Expediente Digital de Salud Escolar que se pueda nutrir durante toda la vida, permitirá también a la Secretaría de Salud a diseñar mejores políticas, mejores programas, mejores estrategias, estado por estado y también por región.

Pero lo más importante también para nosotros es, que es una acción radicalmente preventiva. Al llegar a este histórico edificio les empezamos a preguntar a algunas de las niñas y los niños: ¿Qué que querían ser de grandes? Y por ahí está Matías, que ahorita va a participar, que quiere ser Arquitecto; y también está Erli Naomi, que quiere ser bailarina. Y Aranza ¿qué creen que quiere ser? presidenta de México.

Y estamos seguras y estamos seguras que lo van a logar. Y ninguno de los niños me lo dijo, pero nuestra esperanza es, cuando tenga cualquier de estos trabajos, tengan seguridad social. Por eso, estamos ayudando al IMSS del futuro, al IMSS de muchos años para cuando ustedes sean trabajadoras o trabajadores la carga de enfermedad, sobre todo de enfermedades tan graves como la diabetes ya no esté presente y su vida laboral ocurra como ciudadanos más sanos.

Con menos carga de enfermedad y más conscientes también de la importancia de cuidarnos. De la salud como una de las vías más rápidas para ser felices.

Por eso yo creo el día de hoy, que este señor, Vasconcelos se preguntaría, ¿por qué hemos de reservar la salud para los mayores y no pensar que las niñas y los niños también pueden cuidar su salud?

Bueno pues, así como Vasconcelos emprendió una misión cultural contra el analfabetismo de su tiempo, y enseñó a miles de niñas y niños a leer y escribir. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum inicia esta misión transformadora en la que todas y todos la acompañamos: enseñar a los niños y a las niñas a vivir saludables para ser felices.

Muchas gracias, enhorabuena, y muy buenos días.

