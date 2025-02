TEPJF rechaza escrutinio ciudadano de la elección judicial

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), rechazó las demandas interpuestas contra el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que establece que sean los Consejos Distritales los que cuenten los votos en la elección judicial y no los ciudadanos al argumentar que es por la complejidad de las boletas que se utilizarán en la elección judicial.

En ese sentido, el magistrado Felipe Fuentes Barrera quien presentó el proyecto de resolución, argumentó que en la Constitución y ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), se contempla que el escrutinio y cómputo del proceso electoral judicial se realice en las mesas directivas de casilla, sino que se haga lo que señala la ley de acuerdo a las necesidades de la elección como en este caso particular lo es la multiplicidad de cargos, primera vez que se realiza el ejercicio, entre otras.

En un debate interno, la magistrada Janine Otálora criticó esta decisión, advirtiendo que podría significar un retroceso en la democracia al limitar la participación ciudadana en el escrutinio. ı Foto: larazondemexico

Por lo anterior se indicó que el acuerdo del INE no violenta derechos o quebranta alguno de los principios de los procesos electorales, pues la fase de escrutinio y cómputo se llevará a cabo en sede distrital por ciudadanos especializados y capacitados para esos fines como lo marca la ley.

Señalan retroceso en la democracia

Durante el ríspido debate entre los magistrados que dejan ver la división existente, la magistrada Janine Otálora Malassis manifestó su desacuerdo con este punto del proyecto que calificó de fundamental sobre el modelo de escrutinio y cómputo de votos, pues sostuvo que esto significaría un retroceso en la calidad de la democracia del país.

La presidenta del TEPJF, Mónica Soto, defendió el acuerdo y rechazó las insinuaciones de fraude, señalando que los ciudadanos están representados en los Consejos Distritales. ı Foto: Cuartoscuro

“Un gran avance de la democracia mexicana reposa justamente sobre la ciudadanización de los procesos electorales, es decir, que las ciudadanas y los ciudadanos como funcionarios de casilla sean quienes efectúan el escrutinio y cómputo de los votos (…) El hecho de validar un modelo de escrutinio y cómputo de votos en el que no participe la ciudadanía, es decir, en mi opinión implica un retroceso en la calidad de nuestra democracia”, explicó.

Sobre el tema de las boletas sobrantes que el acuerdo del INE establece la no cancelación de éstas al cierre de la jornada electoral por los funcionarios de casilla, la magistrada Otálora señaló que la inutilización de las mismas es un mecanismo de control en casilla único e irrepetible que impide que durante su traslado o resguardo sufran alguna alteración que ponga en duda la certeza de las boletas validadas y con ello del resultado de la elección.

“No comparto una de las partes en las que se contesta en el proyecto a este agravio, en donde se dice ‘los actores no especifican cómo es que esto, el no cancelar las boletas sobrantes afectaría la certeza de los resultados’.

La cancelación de las boletas en un proceso que no va a tener vigilancia directa de representantes de las candidaturas, eso es totalmente inviable, resulta un elemento de confianza indispensable en este proceso ciudadano”, afirmó.

Por su parte, la magistrada presidenta Mónica Soto criticó las posturas en contra y aseguró que hay avances en la democracia en México y no ve riesgo de ningún retroceso y afirmó que el Tribunal no es el espacio para poner una visión catastrófica de una elección que es inédita en el mundo.

“No nos toca especular, no nos toca generar miedo y duda de lo que se está haciendo en un proceso electoral que está en la Constitución y que tendrá su valoración al concluir el mismo y que, por supuesto, tendrá que haber ajustes para mejorar, para actualizar, para ver cómo resulta”.Sostuvo que es una falacia señalar que los ciudadanos no van a participar en el escrutinio ya que, dijo, ellos están representados en los Consejos Distritales y se fue contra los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez al señalar que habían insinuado un fraude electoral, término que nunca utilizaron los funcionarios en el debate.

“No coincido con que especulemos en que va a ser terrible lo que viene, no coincido también en que traigamos aquí el fraude, el fantasma del fraude que no ha sido olvidado, me parece delicado traer aquí ese tema”, aseveró.

En el mismo proyecto se confirmaron el modelo de casilla seccional para la elección judicial en el que se depositarán las boletas federales y locales, así como la implementación de un mecanismo distinto para la recepción del voto en una urna única ya que el modelo a utilizarse en esta elección atiende a la naturaleza de un proceso extraordinario, así como a las reglas de la LGIPE.

