Firme, el rechazo a Yunes

Lo que está muy lejos de ser superado es el rechazo de un sector de Morena a la afiliación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Ayer, las diputadas locales del guinda en el Congreso de Veracruz portaron camisetas en las que se podía leer #fueraYUNESdeMorena. La legisladora Naomi Edith Gómez dijo que se le agradece al senador que haya votado a favor de la reforma judicial, “pero no vamos a ser sus esclavos” como para abrirle las puertas del partido. Naomi dejó claro que las mujeres veracruzanas de Morena apoyan con todo a la gobernadora Rocío Nahle quien, aseguró, durante la campaña fue víctima de guerra sucia de parte de los Yunes, “y ahora no es como para perdonar y olvidar”. Y lo que dijo después fue, en opinión de muchos, lapidario: “Si quiere él limpiar su historial, que lo limpie, pero que no venga a ensuciar el de nosotros”. Así las cosas, cuando falta muy poco para que empiecen las campañas por las presidencias municipales allá.

