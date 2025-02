¿Iba a haber liberaciones?

Y a propósito de la entrega que hizo el Gobierno de México al de Estados Unidos de 29 criminales de alto perfil que se encontraban presos en distintos centros de reclusión del país, circula la versión de que al menos una docena de estos personajes podrían haber estado en vías de ser liberados en los próximos días o meses por parte del Poder Judicial. Incluso se ha señalado que esto podría haber ocurrido como parte de los llamados sabadazos. No fueron pocas, nos recuerdan, las ocasiones en las que, desde el Gobierno, sobre todo, en el sexenio pasado, se cuestionaron decisiones de juzgadores que favorecieron a personas señaladas de presuntamente formar parte del crimen organizado. De ahí que ese planteamiento esté teniendo eco en distintos espacios. A reserva de corroborar su veracidad, no puede extrañar que aparezcan en estos momentos. Lo ocurrido ayer tiene una dimensión no vista antes. Ahí el dato.

