La hermana de Indira

Nos comentan que hay quienes le rezan al santo de su devoción para que ya se deje de hablar de nepotismo y de cualquier cosa que se le parezca. Es el caso, nos aseguran, de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, cuya hermana, Juaenedi Vizcaíno Silva, fue nombrada en octubre pasado secretaria técnica de la Comisión del Deporte del Senado, encabezada —casualmente— por la senadora colimense Ana Karen Hernández. Algunos que se han puesto a revisar un poco, han encontrado que Juaenedi no tiene ni conocimiento ni experiencia alguna en temas deportivos, como lo exige el reglamento de la Cámara alta. Pero eso no le impidió acceder a un cargo por el que percibe un salario de alrededor de 65 mil pesos al mes. Y claro, no ha faltado el mal pensado que supone que la senadora del PT Ana Karen acomodó a Juaenedi por recomendación —¿o instrucción?— de su hermana, la gobernadora, aunque para ello tuviera que hacer a un lado la normatividad. ¿Será?

