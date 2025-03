Avizoran más violencia en el país con envío de capos

Luego del envío de los 29 líderes del narcotráfico a Estados Unidos, expertos en seguridad señalaron que la acción, si bien responde a amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles a México el próximo 4 de marzo, la acción podría generar más violencia en el país.

David Saucedo, especialista en seguridad pública, descartó que la transferencia de capos al vecino país sea la solución.

“Este tipo de decisiones tiene un impacto directo en el submundo criminal de México y podría generar una guerra interna en los cárteles, con consecuencias negativas para la seguridad del país. Ahora, frente a la posibilidad de ser capturados y extraditados, muchos narcotraficantes harán hasta lo imposible por evitarlo, disparando la última bala y derramando la última gota de sangre”, señaló Saucedo.

Lo que hace el Gobierno de Claudia Sheinbaum es un intercambio: atender sus peticiones en materia de seguridad para evitar la imposición de aranceles David Saucedo, Experto en seguridad



Agregó que la extradición de figuras clave podría generar conflictos internos en los principales cárteles, entre los que destaca el Cártel de Sinaloa, y su guerra interna entre Los Chapitos y otros grupos podría intensificarse tras la captura y extradición de sus líderes.

“Los estadounidenses plantearon tres exigencias: incrementar los decomisos de drogas ilícitas, sobre todo fentanilo de México hacia Estados Unidos; la captura de narcotraficantes de alto perfil y la extradición de algunos líderes del narco que estaban en cárceles mexicanas, pero que seguían desde prisión teniendo contacto con sus respectivas estructuras criminales y en ocasiones dirigiendo las actividades ilícitas desde prisión.

“Siempre han visto que nuestro sistema penitenciario es dudoso, corrupto y que, en consecuencia, cualquier cárcel de alta seguridad en México al poco tiempo se convierte en una cárcel de alta comodidad. Y tienen razón. De ahí que los estadounidenses hayan pedido insistentemente que algunos narcotraficantes, los que están en la lista, fueran trasladados a Estados Unidos”, explicó.

Me parece que sí se procedió de manera, digamos, un tanto acelerada con el envío de 29 personas calificadas de cabecillas delictivas; ojalá y se hayan cumplido los protocolos Javier Oliva Posada, Investigador de la UNAM



Recordó que la “extradición” fue una petición del gobierno estadounidense y que en algunos casos particulares, como es el de Rafael Caro Quintero, la solicitud tiene décadas atrás.

“Lo que hace el Gobierno de Claudia Sheinbaum es un intercambio: atender sus peticiones en materia de seguridad para evitar la imposición de aranceles. Es decir, Donald Trump nos presiona con medidas de tipo comercial para obtener beneficios en temas de seguridad.

“Hasta el momento la jugada le está saliendo bien. Está obteniendo una lista muy importante de narcotraficantes que estaban en cárceles mexicanas”, indicó.

Por su parte, Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, explicó que “mandarle líderes criminales a Donald Trump no hace una diferencia”. El experto en seguridad destacó que México ha perdido independencia al ceder ante las amenazas de Donald Trump.

Sé que es muy complejo, que son personas crueles, sádicas...pero las instituciones deben de hacer valer el principio del Estado de derecho Edgardo Buscaglia, Investigador de la Universidad de Columbia



“Mandarle líderes criminales a Trump no va a calmarlo, no negocia, impone su voluntad, estas acciones parecen más respuestas defensivas que estrategias. México no ha diversificado exportaciones hacia Asia, Europa o África, y sigue siendo extremadamente dependiente de Estados Unidos”, dijo.

Buscaglia aseguró que el comportamiento del presidente estadounidense Donald Trump sigue siendo bajo un “modus operandi mafioso”, mismo que aseguró fue aprendido en sus relaciones con la construcción dominada por la delincuencia organizada en Nueva York durante los años 70 y 80.

En este contexto, Javier Oliva Posada, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que esperaba que los procesos de envío que realizó el Gobierno mexicano estén dentro del marco jurídico, ya que no se puede castigar violando derechos.

“La defensa de los hermanos Treviño está diciendo que no se les ha notificado porque incluso uno de ellos, según leí en una declaración, no había sido notificado del traslado. Entonces, aquí si resultan estas cuestiones vamos a tener un problema muy serio porque tú no puedes sancionar a los delincuentes, violando el Estado de derecho.

“Sé que es muy polémico, sé que es muy complejo, que son personas crueles, sádicas, asesinos, traficantes de drogas de personas, pero las instituciones deben de hacer valer el principio del Estado de derecho”, afirmó el especialista.