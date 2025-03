Gobierno deja de invertir 134 mil millones en salud

El Gobierno federal dejó de invertir más de 134 mil millones de pesos en la salud de la población sin seguridad social durante el año pasado, lo que equivale al 46 por ciento de su presupuesto disponible.

De acuerdo con el avance del gasto en el ejercicio enero-diciembre del 2024, entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados, entre enero y diciembre del año anterior, el sector salud, en sus ramos 12 (Secretaría de Salud) y 47 (IMSS-Bienestar) para brindar seguridad social a personas que no están afiliadas a alguno de los subsistemas, tenía un presupuesto total de 291 mil 163 millones de pesos, pero únicamente ejerció 157 mil 128 millones de pesos.

Los recursos que se dejaron de ejercer son equivalentes, por ejemplo, a 11 veces el presupuesto que este año se destinará a la infraestructura en todos los niveles educativos, que es de 11 mil 612 millones de pesos.

“Quienes más lo necesitan” se quedaron sin recursos, denunció el diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez, quien resaltó que esto ocurrió mientras seis de cada 10 mexicanos se atienden en el sector privado, generando un gasto por ciudadano de dos mil 370 pesos en promedio en cada visita médica, incluso en consultorios adyacentes a farmacias.

El informe de Hacienda sobre el avance financiero de los principales programas presupuestarios al cuarto trimestre del 2024 confirmó un subejercicio en casi todos los programas y hospitales que atienden a los más pobres del país.

Lo anterior deja un remanente no ejercido de más de 134 mil millones de pesos, “dinero que debió haberse traducido en consultas, medicamentos, cirugías, tratamientos contra el cáncer y atención materno-infantil, pero que nunca llegó a su destino”, consideró el diputado, quien agregó que para paliar la problemática los mexicanos han tenido que buscar formas de atender su salud en lugares donde no les implique un “desgaste mayor el recibir su servicio”, como los consultorios adyacentes.

Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, en México hay 18 mil consultorios adyacentes a farmacias y estos consultorios brindan un promedio de 10 millones de consultas al mes. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, AC, apunta a que los hogares mexicanos tienen que buscar por fuera la atención médica porque el sistema de salud público es insuficiente.

La médico general Amanda García Calvo, quien trabaja en un consultorio de farmacia, consideró que “esto tiene doble vía: el tema de los servicios públicos, su bajo presupuesto y las largas esperas para recibir una consulta, siguen dando más ganancias a los consultorios privados, pero sin ninguna garantía a los médicos y se perjudica al ciudadano y al médico. ¿Por qué? Es simple: el ciudadano no puede perder un día de su trabajo para ir a formarse a una unifila, luego no recibir medicamentos, así que se va al consultorio de farmacia, donde al médico lo obligan a recetar lo que más cueste, lo que incrementa el gasto del ciudadano, y el médico está en un empleo precarizado”.

Asimismo, el tiempo promedio de espera deseable para la atención en cada institución pública es de 30 minutos, pero en la realidad es de más de 55 minutos. Esto se relaciona con el déficit de doctores, enfermeras y de camas, lo que para la médica general implica costos.

“Todo es un costo: la espera, el decidir irse, el no atenderse; todo, por el simple hecho de: ‘Si te quedas, pierdes el día en el trabajo; si te vas, debes invertir desde los 50 pesos hasta los 500 pesos en una consulta, más el medicamento. En el caso de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas es peor, ya que luego requieren otros tratamientos o especialidades; por ejemplo, un diabético gasta en promedio al mes, de menos, unos cinco mil pesos”, señaló.

El Centro de Investigación Económica indicó que entre las y los mexicanos con algún diagnóstico de diabetes, hipertensión o dislipidemia, la situación es igual de dramática. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, 52 por ciento de la población con al menos alguno de estos diagnósticos incurrió en gastos de bolsillo el año previo a la encuesta. El gasto promedio anual fue de ocho mil 300 pesos.

Eunice Herrera Báez, secretaria general de la Sección 99 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), dijo que la dotación de insumos y medicamentos necesarios para la atención oportuna de pacientes es sólo un discurso que radica en algunas esferas y criticó que se hable tanto de que hay un sistema de salud en mejora; “peor aún que se diga que seremos como Dinamarca. Aquí, al Regional de Alta Especialidad del Bajío, llegan los pacientes enojados porque no hay lo básico para su atención; terminan yendo a la privada”, dijo.

La médica Mónica Sierra, integrante del SNTSA, manifestó que dicho hospital se encuentra en una situación “deplorable”, ya que los pacientes carecen hasta del servicio básico y no cuentan con los medicamentos necesarios para poder atenderlos, como el ketorolaco y paracetamol.

“No tenemos los tubos endotraqueales para la anestesia. No tenemos jabón ni agua. Es una situación desesperante porque no hay laboratorios, no hay cirugías. Nos han faltado jeringas, agujas; nos faltan cosas básicas. Hay muchos médicos y enfermeros especialistas esperando a los pacientes, hay pacientes que se ofrecen a traer sus insumos, y nosotros nos preguntamos: ¿realmente creen que no nos afectan los recortes de presupuesto?”, declaró.