Delitos ambientales crecen 47% de diciembre del 2024 a enero

Los delitos cometidos contra el medio ambiente aumentaron 47 por ciento entre diciembre del 2024 y enero de este año, por lo que especialistas estimaron que, a pesar de que se han realizado diversas acciones en favor del planeta, no se cumplirá la Agenda 2030.

En el último mes del 2024 se registraron 140 delitos contra el medio ambiente en el ámbito local, mientras que en enero de este año ocurrieron 206, de acuerdo con el conteo oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

EL Dato: En la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia castiga la tala clandestina de árboles, en cualquier lugar, con tres meses a cinco años de prisión.

México se comprometió con la Agenda 2030 el 25 de septiembre del 2015. Este plan de acción global fue adoptado por 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Entre sus objetivos, la Agenda 2030 pretende erradicar la pobreza, combatir el cambio climático, articular un modelo de desarrollo sostenible y construir un futuro más justo, igualitario y sostenible.

No obstante, Gabriela Jiménez Casas, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, comentó que, a pesar de los esfuerzos que ha realizado el Gobierno federal, no se lograrán las metas del 2030, en gran medida por la comisión de estos ilícitos.

“Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales estaban planteadas como 170, 180 metas, que engloban estos 17 objetivos, de los cuales sólo el 17 por ciento se han cumplido y faltan cinco años. No lo vamos a lograr. La ONU ya lo dijo, que no los va a poder cumplir.

“Se hace el esfuerzo, se trabaja por país, por localidad, de manera personal, pero no se ha logrado llegar a la meta. No lo vamos a lograr en cinco años; si no lo hemos logrado en tantos años, en cinco no se va a lograr, así de sencillo”, afirmó.

La especialista indicó que los principales delitos que se cometen contra el medio ambiente son la contaminación por emisiones de gases, tirar basura, contaminación de agua, mal manejo de los residuos sólidos, eliminación o extracción de suelo con cubierta verde, incendios, tala clandestina y caza ilegal.

“Los delitos ambientales que se cometen en nuestro país son históricos; se han venido realizando desde siempre y yo no veo que paren”, afirmó Jiménez Casas.

Citó ejemplos de contaminación persistente de fábricas y automóviles; eliminación ilegal de desechos y deforestación, y destacó la falta de aplicación de la ley y la prevalencia de acciones “hormiga”, donde las acciones individuales, aunque aparentemente insignificantes, contribuyen colectivamente a un problema mayor.

En ese tenor, el investigador de la Universidad La Salle Felipe Gaytán Alcalá expresó su preocupación por el creciente número de delitos, en particular la deforestación y la contaminación del aire.

“Ha incrementado el número de delitos ambientales y hay que tenerlos en cuenta. A veces uno piensa que solamente es una cuestión de tala de las selvas o los bosques, pero digamos que los delitos ambientales cubren una serie de diferentes delitos. La tala y la cacería ilegal, el tema de vaciar o desechar sustancias peligrosas al agua”, indicó.

Señaló la falta de políticas públicas y una cultura de responsabilidad ambiental como obstáculos clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustentable.

Coincidió en que es poco probable que se alcancen las metas de la agenda 2030, ya que las métricas de disminución de la contaminación no se han alcanzado.

“Bueno, ya se acerca la fecha y en realidad las cuentas que podemos dar son muy pobres… En términos de la Agenda 2030, no tenemos muy buenas cuentas que rendir porque no hemos usado el tema de energías renovables.

“No hemos dado un cuidadoso seguimiento al tema de la tala ilegal, el tema del cuidado del medio ambiente, el del reciclado del agua, de recuperar el agua en las grandes ciudades, y todo eso. Creo que tenemos ahí un punto importante y no se trata de leyes”, refirió.

Aun así, subrayó los esfuerzos del Gobierno de México para abordar el problema, incluida la declaración de áreas protegidas y la promoción de fuentes de energía renovables.

Al respecto, la especialista en Desarrollo Urbano Sustentable Anahí Ramírez Ortiz, académica de La Salle, se dijo preocupada por la falta de informes detallados sobre los delitos ambientales y su impacto en la capacidad de México para acceder a la financiación internacional y demostrar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Si no hay un registro bien detallado, pues es más difícil que México pueda acceder, por ejemplo, a fondos internacionales o que pueda dar certeza de que se está logrando el cumplimiento de las metas que el propio país se puso para cumplir con esta Agenda 2030”, declaró la experta a este rotativo.

Destacó la importancia de un enfoque integral para la protección del medio ambiente, enfatizando la necesidad de un marco de gobernanza sólido que priorice el desarrollo sostenible y aborde las consecuencias sociales y económicas de la degradación ambiental.

También señaló el progreso logrado por algunos estados mexicanos, como Aguascalientes, en la implementación de medidas para lograr los objetivos sustentables, pero reconoció la necesidad de hacer mayores esfuerzos nacionales para asegurar el éxito general del país en el cumplimiento de sus compromisos.

Destruyen 23 mil metros de manglares

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la devastación de 23 mil metros cuadrados de mangle y por violar sellos de clausura en Yucatán.

La destrucción en la comunidad de Sisal, de acuerdo con la denuncia, la han llevado a cabo personas de dicha localidad, con el argumento de que tienen derecho de ocupar esa zona para fines de vivienda, y para ello se han valido de motosierras, machetes y hachas, por lo que se impuso una clausura total temporal en el lugar cuando iban derribados 10 mil 400 metros cuadrados el 25 de febrero.

No obstante las medidas, los lugareños continuaron al día siguiente la devastación de otros 12 mil 600 metros cuadrados de manglares.

El Tip: Según la Profepa, los proyectos de construcción que se realicen en estas áreas deben obtener permisos específicos.

Para el 27 de febrero, a pesar de los sellos colocados, se recibieron más denuncias sobre la introducción de maquinaria pesada para continuar con la remoción del manglar, por lo que la Profepa pidió la intervención de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

Los daños registrados fueron en contra de mangle botoncillo, así como otras especies de flora y fauna silvestre existentes.

Al respecto, la titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, explicó que el mangle que resultó dañado es un ecosistema fundamental para la protección de las zonas costeras.

Por ello, dijo, la remoción de esta especie y la manera en la que se dio en la comunidad y por parte de personas de la misma, es causa para interponer sanciones que van más allá de las administrativas y pueden alcanzar la vía penal.

“La Profepa acudirá a todas las instancias pertenecientes para sancionar a los responsables. Se acabó la impunidad frente a la devastación de los bienes naturales del país”, sentenció la funcionaria.

La instancia recalcó que las zonas federales son áreas bajo la jurisdicción del Gobierno federal y su uso se regula para proteger los recursos naturales.