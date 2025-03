Repatriación de niños repunta 21% en 2024

La repatriación de niñas, niños y adolescentes mexicanos desde Estados Unidos se incrementó 21.4 por ciento en el último año, y con el Gobierno del presidente Donald Trump la cifra se puede duplicar, de acuerdo con estimaciones de especialistas.

Estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) indican que 24 mil 966 personas de entre 0 y 17 años de origen mexicano fueron devueltas por el país vecino durante el 2023, mientras que en el 2024 el número repuntó a 30 mil 321 y para el 2025, en medio de la política migratoria de Trump, la cifra “podría duplicarse”, dado que “se han dejado de tener las consideraciones básicas a los menores”, advirtió Maite Jiménez Bermúdez, defensora de infancias en el estado de California y representante de la organización civil Home Kids in Need of Defense.

El Dato: Violencia intrafamiliar, acoso, hostigamiento, disputas territoriales y conflictos políticos son detonantes clave de la mivilidad de las niñas, niños y adolescentes.

De los niños y niñas repatriados a México, 25 por ciento son mujeres y 75 por ciento son hombres. “En este sentido, hombres y mujeres, tratándose de infancias, siempre son presa de las mismas vulnerabilidades y sobre todo porque al regresar a territorio nacional no se garantizan nunca sus necesidades básicas de recreación y educación”, señaló.

Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señalan que tres de cada cuatro niñas, niños y adolescentes repatriados desde EU durante el 2023 eran menores de entre 12 y 17 años, mientras que una de cada cuatro eran niñas y niños de 0 a 11 años (73.1 y 26.9 por ciento, respectivamente).

En adición, tres de cada cinco de las personas de 0 a 17 años repatriadas en 2023 no estaban acompañadas; además, dos de cada cinco estaban acompañadas (60.6 y 39.4 por ciento, respectivamente).

De las personas adolescentes de 12 a 17 años que fueron devueltas durante el 2023, la mayor parte no estaba acompañada (81.8 por ciento), mientras que, entre las niñas y niños de 0 a 11 años, la proporción de quienes estaban acompañados era mayor (97.1 por ciento).

“A septiembre de 2024, Estados Unidos no había ratificado la Convención de los Derechos del Niño, en la que se establece que todas las medidas respecto de una persona de entre 0 y 17 años deben estar basadas en la consideración del interés superior de la misma”, denunció la activista.

London Hutchens, especialista en asuntos públicos de la Patrulla Fronteriza de EU, señaló que hay tres células del crimen organizado identificadas que operan en la frontera norte de El Paso, Texas, y que trafican con la comunidad migrante, principalmente con niños.

“Tenemos muchos migrantes que mueren en este desierto. En muchas ocasiones abandonan a niños; hemos encontrado a niños de 6 años, aquí en medio del desierto”, lamentó.

Niñas, niños y adolescentes solicitantes de refugio en México entre 2019 a julio 2024 ı Foto: La Razón

El experto dijo que la Patrulla Fronteriza tiene preparados en esos casos a agentes que son paramédicos y que cuando detectan la presencia de niños, realizan las labores de rescate.

Comentó que tan sólo en el 2023 rescataron entre lo ríspido de la zona a mil niños y niñas que, en medio de rocas, fauna nociva, arena resbaladiza, hormigas rojas, arbustos hostiles, nada de agua o alimentos, “son dejados a la mano de Dios, por crueles e inhumanos traficantes”.

Para Maite Beltrones Vázquez, representante de un centro de acogida católico en Piedras Negras, Coahuila, es importante que se creen políticas que protejan a los niños repatriados, “sobre todo a aquellos que viajan o regresan solos al país. De por sí el problema ya era complejo, pero ahora con el presidente de EU, todo está peor para los menores, les afecta en materia de salud y educación, y este problema se va a duplicar en el número de repatriados, muchos de ellos sin familia cercana”.

Claudia: Van más de 15 mil paisanos deportados

Por Yulia Bonilla

Desde el inicio del segundo periodo presidencial de Donald Trump, el 20 de enero, y hasta la fecha, más de 15 mil mexicanos migrantes han sido deportados desde Estados Unidos.

En este contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló ayer que el último corte apunta a que 19 mil 663 personas han sido deportadas hacia México, de las que 15 mil 611 son paisanos y las cuatro mil 52 restantes, de otros países.

En otro punto, la mandataria señaló que algunos de los 50 consulados mexicanos en EU han mostrado poca sensibilidad frente a esta problemática, por lo cual se iniciaron visitas.

“Estamos haciendo una revisión de los consulados porque hay muy buenos cónsules y hay otros cónsules que no han sido sensibles a este llamado que hemos estado haciendo”, comentó.

4 mil personas repatriadas a México no son paisanos

Agregó que se han enviado grupos de trabajo para brindar apoyo a los migrantes y sean visitados en los centros de detención a fin de verificar en qué condiciones se encuentran y asistirlos legalmente para que se garanticen sus derechos.

“Hay varios tipos de cónsules en los consulados: el cónsul general; y luego, hay por determinadas actividades, ellos tienen la posibilidad de ir a los centros de detención y ver en qué condición están las y los mexicanos que fueron detenidos, y apoyarlos legalmente, y garantizar que se respeten sus derechos humanos…

“Estamos fortaleciendo los consulados... siempre vamos a defenderlos por encima de todo, que esta falsa idea que hay, de que son criminales, pues son trabajadores y trabajadoras de primera; fueron allá para ayudar a sus familias por necesidad”, dijo.

Finalmente, recalcó que cada vez disminuye más la migración; no obstante, subrayó que durante el sexenio de su antecesor incrementó la movilidad de personas extranjeras y no tanto de nacionales.